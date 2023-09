烏克蘭稱俄無人機墜落羅馬尼亞國土 羅馬尼亞否認

2023/09/04 19:19

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭外交部今(4)日表示,俄羅斯夜間派出無人機隊轟炸多瑙河畔的伊茲梅爾港(Izmail)時,有些無人機墜落在對岸羅馬尼亞的領土,並發生爆炸。不過這個聲明遭到羅馬尼亞方面的斷然否認。

《法新社》報導,烏克蘭外交部發言人尼科連科(Oleg Nikolenko)在社群平台上發文稱:「根據烏克蘭邊防局的說法,俄羅斯的見證者無人機(Shaheds)在夜間墜落在羅馬尼亞領土並引爆。」

尼科連科也發布了一張疑似在河流對岸發生爆炸的圖片,《法新社》無法驗徵它的真實性。

烏克蘭邊防局的發言人則向《法新社》表示,尼科連科的描述是「可信的」,因為邊防局人員觀測到兩起爆炸,「在俄國人連夜攻擊的期間,我們記錄到兩起爆炸發生在靠近伊茲梅爾港的羅馬尼亞國土。」

不過羅馬尼亞方面對烏克蘭的說法抱持了否定態度,羅馬尼亞國防部指出「(國防部)一直在即時監測由俄國無人機攻擊造成的局勢」、「斷然否認,俄國無人機落在羅馬尼亞領土上」。

Tonight, several Russian "Shahed" drones hit territory of Romania and exploded, while attacking Ukrainian port of Ismail just across the Danube river, press-speaker of Ukraine's Foreign Ministry @OlegNikolenko_ says. One month ago, one RU drone hit Romania amid a similar attack. pic.twitter.com/ixgwUS7TZF