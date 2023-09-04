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烏克蘭稱俄無人機墜落羅馬尼亞國土 羅馬尼亞否認

烏克蘭外交部發言人尼科連科表示，俄羅斯的無人機墜落到多瑙河對岸羅馬尼亞的國土，並發生爆炸。（擷取自推特@tvtoront）

烏克蘭外交部發言人尼科連科表示，俄羅斯的無人機墜落到多瑙河對岸羅馬尼亞的國土，並發生爆炸。（擷取自推特@tvtoront）

2023/09/04 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭外交部今（4）日表示，俄羅斯夜間派出無人機隊轟炸多瑙河畔的伊茲梅爾港（Izmail）時，有些無人機墜落在對岸羅馬尼亞的領土，並發生爆炸。不過這個聲明遭到羅馬尼亞方面的斷然否認。

《法新社》報導，烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）在社群平台上發文稱：「根據烏克蘭邊防局的說法，俄羅斯的見證者無人機（Shaheds）在夜間墜落在羅馬尼亞領土並引爆。」

尼科連科也發布了一張疑似在河流對岸發生爆炸的圖片，《法新社》無法驗徵它的真實性。

烏克蘭邊防局的發言人則向《法新社》表示，尼科連科的描述是「可信的」，因為邊防局人員觀測到兩起爆炸，「在俄國人連夜攻擊的期間，我們記錄到兩起爆炸發生在靠近伊茲梅爾港的羅馬尼亞國土。」

不過羅馬尼亞方面對烏克蘭的說法抱持了否定態度，羅馬尼亞國防部指出「（國防部）一直在即時監測由俄國無人機攻擊造成的局勢」、「斷然否認，俄國無人機落在羅馬尼亞領土上」。

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