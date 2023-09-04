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聖彼得堡傳油庫起火 俄國防部稱機庫火災

聖彼得堡傳出油庫起火。（圖擷取自X）

聖彼得堡傳出油庫起火。（圖擷取自X）

2023/09/04 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕位於俄羅斯西北的聖彼得堡（St. Petersburg），3日發生建築物大火，緊急部門派遣超過百人前往滅火，在社群媒體流傳的影片中，火勢伴隨濃濃黑煙，四周還響起警報聲。有俄羅斯媒體指稱，此次火災是一處油庫起火，俄羅斯政府沒有具體說明失火建築物的類型，而是聲稱為「機庫」起火。

綜合外媒報導，俄羅斯緊急部門指稱，火災發生於當地時間3日上午11點，百名消防員前往現場滅火，經過搶救後火勢已撲滅，起火面積約有800平方公尺，現場沒有傳出人員傷亡。俄羅斯國防部表示，起火地點是當地一座「機庫」。

部份俄羅斯及烏克蘭媒體報導指稱，起火地點是聖彼得堡東北部一座油庫，現場目擊者指稱，火災現場存有氣瓶和燃料。

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