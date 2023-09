聖彼得堡傳油庫起火 俄國防部稱機庫火災

2023/09/04 07:59

〔即時新聞/綜合報導〕位於俄羅斯西北的聖彼得堡(St. Petersburg),3日發生建築物大火,緊急部門派遣超過百人前往滅火,在社群媒體流傳的影片中,火勢伴隨濃濃黑煙,四周還響起警報聲。有俄羅斯媒體指稱,此次火災是一處油庫起火,俄羅斯政府沒有具體說明失火建築物的類型,而是聲稱為「機庫」起火。

綜合外媒報導,俄羅斯緊急部門指稱,火災發生於當地時間3日上午11點,百名消防員前往現場滅火,經過搶救後火勢已撲滅,起火面積約有800平方公尺,現場沒有傳出人員傷亡。俄羅斯國防部表示,起火地點是當地一座「機庫」。

請繼續往下閱讀...

部份俄羅斯及烏克蘭媒體報導指稱,起火地點是聖彼得堡東北部一座油庫,現場目擊者指稱,火災現場存有氣瓶和燃料。

The oil depot Strumka is on fire in St Petersburg today.



Every piece of Russian infrastructure that is set ablaze helps the Ukrainian war effort.pic.twitter.com/hntQzZaCQY