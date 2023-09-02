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影片曝光！孕婦開車撞警遭擊斃 美警方公布密錄器

美國俄亥俄州孕婦開車撞警被擊斃，警方公布密錄器。（圖擷自「PoliceActivity」YT頻道）

美國俄亥俄州孕婦開車撞警被擊斃，警方公布密錄器。（圖擷自「PoliceActivity」YT頻道）

2023/09/02 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州懷孕7個月的21歲非裔孕婦楊恩（Ta'Kiya Young），上個月被超市通報疑似行竊，警方到場處理時楊恩竟開車衝撞，警員連忙開槍並導致楊恩和胎兒一屍兩命，當局於9月1日公布密錄器，全案責任歸屬還在調查中。

據《路透》報導，本案發生在俄亥俄州首府哥倫布東北24公里小鎮布倫登（Blendon）的超市停車場，從現場兩名警員的密錄器可以看到，其中1名警察站在駕駛座車窗旁，不斷要求楊恩下車，另1名警察則拔槍站在車頭前。

在交涉過程中楊恩拒絕下車，並開車衝撞站在車前的警員，後者用左手壓在引擎蓋上不斷往後退，朝擋風玻璃開了一槍再側身躲過，車輛隨即緩慢前進一路開到超市門廊下才停住，警方跟了上去敲碎駕駛座車窗並發現孕婦中彈。

目前這兩名警員身分都未公布，處於行政休假並接受俄亥俄州刑事局調查的狀態。死者委任律師沃爾頓（Sean Walton）表示，楊恩無疑是受害者，警方必須為兩條生命的逝去負責。

不過，在密錄器影片下方的留言，大多數都是在力挺警察，有外國網友直指當警員拔槍對準孕婦時，她就應該要服從警方命令，還有人表示開車撞警就是要承擔後果，部分網友則感謝警察為這個社會做了好事。

相關影片請見︰

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