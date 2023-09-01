蘇拉颱風過境香港 癱瘓海陸空交通 取消366班航班

蘇拉颱風遠離台灣後不斷逼近中國廣東沿岸，今上午10點已來到香港的東南偏東約210公里，部分低窪地方已經有水湧上路面，香港海陸空交通也因此大受影響。（美聯社）

2023/09/01 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕蘇拉颱風遠離台灣後不斷逼近中國廣東沿岸，今上午10點已來到香港的東南偏東約210公里，部分低窪地區已經有水湧上路面，香港海陸空交通也因此大受影響，機場有超過300班航班取消，主要路線的巴士，以及海上交通也都暫時停擺。

綜合港媒報導，蘇拉颱風逼近廣東沿岸，香港持續發布「八號烈風或暴風信號」（持續風力達每小時63至117公里，陣風更可能超過每小時180公里），今晨在機場就出現大批旅客提早前往候機，不過在官方發布警告信號後，香港海陸空交通大受影響，其中機場已有至少366班航班取消，約40班航班延誤，航空公司櫃位大排長龍，目前巴士主要路線也暫停，海上交通也全面停頓。至於港鐵則維持有限度服務。

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香港天文台指出，根據預測今天白天天氣將迅速轉壞，會有狂風驟雨，預估今晚至明早最接近，將從香港以南100公里內掠過。天文台將根據風力變化，評估是否發出更高的熱帶氣旋警告信號。

受颱風影響今上午維多利亞港的水位，也已上漲至海圖基準面以上約3米，沿岸低窪地區的水位今晚也將急速上升，可能出現嚴重積淹水。政務司司長陳國基今上午也指示，緊急事故監察及支援中心的人員協調相關部門，將有淹水風險的單車道、行人隧道等設施封閉。

今晨在機場就出現大批旅客提早前往候機，不過在官方發布警告信號後，香海陸空交通大受影響，其中機場已有至少366班航班取消，約40班航班延誤。（歐新社）

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