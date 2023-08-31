蘇拉直撲中國！廣東緊急預警 鐵路水運停駛、開學延後

「蘇拉」颱風持續向中國東南沿岸逼近，暴風圈即將接觸中國廣東省海岸；中國氣象局31日發布最高級「颱風紅色預警」，提醒狂風暴雨恐威脅香港、廣東省沿海地帶。（圖片擷自中央氣象局）

2023/08/31 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「蘇拉」掠過台灣南部海面，轉向中國東南沿海地區逼近，中國氣象局今（31）日發布「最高級別」颱風警報，暴風圈已接近廣東省海岸，預計將為香港及廣東沿海帶來強風、暴雨。

綜合外媒報導，中國氣象局中央氣象台31日早上6時發布「颱風紅色預警」，指「蘇拉」中心位於廣東省東南方約295公里處海面，以每小時10公里左右速度向西北移動，逐漸靠近廣東東部沿海，強度緩慢減弱中。

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「蘇拉」預計9月1日下午至晚間在廣東惠來到香港沿海登陸。中國鐵路上海局集團已暫停多條主要列車路線，計畫停駛8月31日至9月6日121班載客列車。

香港天文台也表示，「蘇拉」持續進逼，當地風力逐漸增強，今天稍晚將發布「三號強風信號」；預估「蘇拉」也會為中國大陸沿海低窪地區帶來「風暴潮」，即海面異常上升現象。

為防範颱風天氣帶來的惡劣影響，廣東省汕頭、惠州、汕尾、江門、潮州、揭陽等地，已陸續宣布中小學校、幼兒園2023年秋季學期開學時間，順延至9月4日。

此外，惠州市已宣布29日起境內所有海濱景區暫停對外開放；廣東省東部地區25條客運航線已停航，其餘航線、客船也將視颱風動態和天氣情況隨時停航。

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