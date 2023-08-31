為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

蘇拉直撲中國！廣東緊急預警 鐵路水運停駛、開學延後

「蘇拉」颱風持續向中國東南沿岸逼近，暴風圈即將接觸中國廣東省海岸；中國氣象局31日發布最高級「颱風紅色預警」，提醒狂風暴雨恐威脅香港、廣東省沿海地帶。（圖片擷自中央氣象局）

「蘇拉」颱風持續向中國東南沿岸逼近，暴風圈即將接觸中國廣東省海岸；中國氣象局31日發布最高級「颱風紅色預警」，提醒狂風暴雨恐威脅香港、廣東省沿海地帶。（圖片擷自中央氣象局）

2023/08/31 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「蘇拉」掠過台灣南部海面，轉向中國東南沿海地區逼近，中國氣象局今（31）日發布「最高級別」颱風警報，暴風圈已接近廣東省海岸，預計將為香港及廣東沿海帶來強風、暴雨。

綜合外媒報導，中國氣象局中央氣象台31日早上6時發布「颱風紅色預警」，指「蘇拉」中心位於廣東省東南方約295公里處海面，以每小時10公里左右速度向西北移動，逐漸靠近廣東東部沿海，強度緩慢減弱中。

「蘇拉」預計9月1日下午至晚間在廣東惠來到香港沿海登陸。中國鐵路上海局集團已暫停多條主要列車路線，計畫停駛8月31日至9月6日121班載客列車。

香港天文台也表示，「蘇拉」持續進逼，當地風力逐漸增強，今天稍晚將發布「三號強風信號」；預估「蘇拉」也會為中國大陸沿海低窪地區帶來「風暴潮」，即海面異常上升現象。

為防範颱風天氣帶來的惡劣影響，廣東省汕頭、惠州、汕尾、江門、潮州、揭陽等地，已陸續宣布中小學校、幼兒園2023年秋季學期開學時間，順延至9月4日。

此外，惠州市已宣布29日起境內所有海濱景區暫停對外開放；廣東省東部地區25條客運航線已停航，其餘航線、客船也將視颱風動態和天氣情況隨時停航。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
颱風海警不斷！蘇拉今晚可望解除 海葵明恐接力
2023/08/31 10:11

颱風海警不斷！蘇拉今晚可望解除 海葵明恐接力
蘇拉陸警23:30解除！ 氣象局不排除海葵發布海警
2023/08/30 23:44

蘇拉陸警23:30解除！ 氣象局不排除海葵發布海警

高雄三科園區串連 學區效應引科技人
雨彈+強風夜襲！新北宜花東屏5縣市豪、大雨特報
2023/08/30 23:11

雨彈+強風夜襲！新北宜花東屏5縣市豪、大雨特報
中元、開學加上蘇拉影響 大台北批發菜價每公斤漲破51元
2023/08/29 13:24

中元、開學加上蘇拉影響 大台北批發菜價每公斤漲破51元

不容忽視的循環警示：不只是手腳冰冷
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播