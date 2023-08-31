為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

節目惹議收視率下滑 CNN找來前BBC高管擔任執行長

2023/08/31 02:00

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）今天宣布，英國資深媒體人湯普森（Mark Thompson）將擔任下任CNN執行長。此前，CNN曾因編輯台決定飽受抨擊，正努力扭轉收視率下滑的局面。

法新社報導，CNN母公司華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）發表聲明指出，湯普森將於10月9日起出任CNN執行長，

此前，湯普森曾擔任英國廣播公司（BBC）總裁及紐約時報公司（The New York Times Company）總裁兼執行長。

湯普森將接替今年6月下台的CNN前總裁暨執行長李克特（Chris Licht）。他是在去年加入CNN，上任僅一年多就閃電下台

李克特因為編輯台決定受到抨擊，包括讓美國前總統川普上「CNN市民大會」（CNN Town Hall）節目，期間川普重申2020年總統大選發生舞弊，並且嘲弄CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）。

CNN試圖吸引更多共和黨觀眾，但收視率持續下滑，在川普上「CNN市民大會」節目後，CNN的處理方式飽受批評。1120831

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播