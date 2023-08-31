節目惹議收視率下滑 CNN找來前BBC高管擔任執行長

2023/08/31 02:00

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）今天宣布，英國資深媒體人湯普森（Mark Thompson）將擔任下任CNN執行長。此前，CNN曾因編輯台決定飽受抨擊，正努力扭轉收視率下滑的局面。

法新社報導，CNN母公司華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）發表聲明指出，湯普森將於10月9日起出任CNN執行長，

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此前，湯普森曾擔任英國廣播公司（BBC）總裁及紐約時報公司（The New York Times Company）總裁兼執行長。

湯普森將接替今年6月下台的CNN前總裁暨執行長李克特（Chris Licht）。他是在去年加入CNN，上任僅一年多就閃電下台

李克特因為編輯台決定受到抨擊，包括讓美國前總統川普上「CNN市民大會」（CNN Town Hall）節目，期間川普重申2020年總統大選發生舞弊，並且嘲弄CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）。

CNN試圖吸引更多共和黨觀眾，但收視率持續下滑，在川普上「CNN市民大會」節目後，CNN的處理方式飽受批評。1120831

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