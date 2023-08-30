中國減排開倒車！ 搶在2030年前大舉興建燃煤電廠

中國做為全球最大溫室氣體排放國，已批准或正興建的燃煤電廠發電量，卻達到足夠供應全德國用電量的243百萬瓩（GW）。（路透檔案照）

2023/08/30 06:04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透29日報導，中國做為全球最大溫室氣體排放國，儘管矢言發展綠色能源轉型，已批准或正興建的燃煤電廠發電量，卻達到足夠供應全德國用電量的243百萬瓩（GW），地方政府卻仍擔心供電不足，以致全中國尚有共計可供應149GW的電廠待批准；若火力全開，燃煤發電總量恐比去年增加23％至33％。

對於中國乾淨能源政策有開倒車之嫌，專家認為，中國煤礦業正在官方訂於2030年達二氧化碳排放量最高峰前，做最後一博。

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中國碳排放量目前已占全球26.1％，原本預計2030年達最高峰後再逐步減少，2060年實現碳中和。但根據國際「能源和清潔空氣研究中心」（CREA）與「全球能源監測」（GEM）機構29日發布的報告，中國多數新發電廠所在地已有足夠燃煤發電可支持再生能源，既有燃煤電廠做為備胎綽綽有餘。

中國今年上半年開始興建的燃煤電廠總容量達37GW，並批准52GW新計畫；目前已批准或正在興建的電廠，共計可供應243GW，若加上尚未正式批准的電廠放行，將再多149GW，中國燃煤發電總量可望比去年多23％至33％。

剛卸任的歐盟執委會《歐洲綠色協議》副主席堤孟思（Frans Timmermans）上月在中國開會即曾指出，中方雖正推進擴大風能和太陽能等可再生資源利用的相關計畫，過去幾年卻見越來越多新燃煤電廠，非常矛盾。CREA首席分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）研判，一切乃中國煤礦業打算2030年大限前最後一搏的心態作祟。

但中國官員辯稱，在經濟、社會方面發展程度相似的國家中，中國在綠色能源轉型方面的管理算有效率。中國國家能源局局長章建華本月甚至發表文章，指責「外國敵對勢力」利用脫碳化的挑戰，扭曲、抹黑中國的能源政策。但糜偉對章建華說法不予苟同，直指該局企圖控制媒體和敘事方式值得關切。

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