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    減排承諾攏係假？中國大舉擴張燃煤發電 創2015以來新高

    中國政府2022年批准新建的燃煤發電廠總裝置容量達106百萬瓩，為前一年的4倍之多，也是2015年以來新高。圖為江蘇省南京市的火力發電廠。（美聯社）

    中國政府2022年批准新建的燃煤發電廠總裝置容量達106百萬瓩，為前一年的4倍之多，也是2015年以來新高。圖為江蘇省南京市的火力發電廠。（美聯社）

    2023/02/28 00:56

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕研究機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）和非營利組織「全球能源監測」（GEM）27日發表報告指出，中國政府2022年批准新建的燃煤火力發電廠總裝置容量達106百萬瓩（gigawatt，GW），為前一年的4倍之多，同時也是2015年以來新高，恐讓國際社會更懷疑中國實現減排目標的誠意和決心。

    GEM分析師尚普努瓦（Flora Champenois）指出，中國政府2022年批准的計畫進展速度相當驚人，許多計畫顯然在數月內就獲得取可、籌得資金、動工。

    2017至2020年間，北京批准的燃煤發電容量一度減少，導致近年輸電網的新增速度減緩，但基於對電力短缺的擔憂，預計接下來數年又會反彈。GEM報告指出，許多新批准的計畫被標示為支援基本負載，旨在確保電力穩定供應，並將缺電、停電的風險降到最小。

    中國2021年9月曾因燃煤供應短缺屢次停電，影響數以萬計的家戶和工廠，去年長期乾旱也導致水力發電量和電力供應大幅下降，促使當局轉向燃煤發電。

    2022年，全中國共有50百萬瓩燃煤發電量投入建設，比前一年增加一半以上，北京不斷努力對外承諾減排對抗氣候變暖，和這個趨勢背道而馳，引發外界普遍質疑，甚至許多新設廠的地區已有電量過剩現象，加上中國去年致力復甦遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策重創的經濟，引發外界擔憂，中國恐將擱置減碳承諾。

    中國是全球最大溫室氣體排放國，中國國家主席習近平曾承諾要「嚴格管控」煤炭使用，並從2026年起開始減少使用煤炭，以應對氣候變遷，還承諾中國將在2030年前實現「碳達峰」；但過去2年來卻大幅新增燃煤發電能力。

    大幅增加燃煤發電能力，意味著對煤炭的需求也大幅提升，中國政府去年批准2600萬噸新產能的興建，各地煤礦過去一年來不斷努力提高產量。

    中國的煤礦被視為世界上最危險的煤礦之一，為了追求產量而忽視安全標準。內蒙古一處露天煤礦上週便發生坍塌事故，造成多人死亡、數十人失踪。

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