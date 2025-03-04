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    黃國昌6年前痛罵國民黨貼文被翻出 網瘋朝聖：根本自介文！

    民眾黨新任主席、黨團總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨新任主席、黨團總召黃國昌。（資料照）

    2025/03/04 00:08

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新任主席、黨團總召黃國昌近年張口就批民進黨政府威權、凡事就扯賴清德，過去狠批國民黨，如今與藍營合流，過往言論如今都被一一翻出跨時空打臉，儼然成為雙標代名詞。近期大罷免浪潮掀起，隨著傅崐萁起舞推動許多亂台法案的國民黨區域立委成為關注目標，黃國昌站出來高喊反罷免，他在約莫6年前一篇怒轟藍營舔共的臉書貼文又被翻出，大批網友紛紛「朝聖」過去的黃國昌如何狠搧現在的自己一巴掌。

    有網友近日翻出黃國昌2019年3月的臉書貼文，當時黃國昌痛批「同一個人、同一政黨，可以從『堅決反共』轉變到『逢迎親共』，如此轉折不僅是嘆為觀止，更是讓人不齒！有人說，這是精神分裂，其實，這存在著一貫的邏輯，就是權力與利益。」

    「以前反共，拿來作為對內威權的藉口，因為要反共復國、殲滅匪諜，所以要動員戡亂、懲治叛亂，合理化KMT打壓民主的戒嚴權力。現在親共，則是為了復興偉大中華，因為要全力拚經濟、追求兩岸和平，所以要接受一個中國、避談中華民國，合理化KMT為了買辦利益的逢迎統戰。」

    「其實，捍衛民主自由、實踐公平正義、追求經濟繁榮、提昇人民收入，本來就是互不排斥、可以並進的價值，也本是一個國家政府應該為人民打造的生活環境。真的，別再落入KMT與中共的話術陷阱了，我們應該將力氣放在認真做實事，將台灣建設成一個更美好的國家之上。」

    大批網友湧入該篇貼文底下留言「朝聖」，「同一個人可以從堅決反KMT，轉變到逢迎親KMT，如此轉折，不僅是嘆為觀止，更是讓人不齒」、「是過去的自己預知未來寫的反省文嗎？」、「很難嗎？在你面前如此簡單！」、「誰無恥到完全背叛自己，被無恥的狗冥黨完全摸頭？」、「這是自介吧」、「說到自打臉王，誰敢與你爭鋒？」、「看來真正的國昌老師真的被關在地下室了」、「你已具備足夠經歷來證明，缺乏中心思想的前提下，個人或政黨可以如何被政治利益扭曲」。

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