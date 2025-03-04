強對流來襲！「颮線系統」通過雙北下冰雹 氣象署：可能還有

北北基地區深夜多處降下冰雹，叮叮咚咚的聲響驚醒不少民眾。（讀者提供）

2025/03/04 07:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面接近影響，北台灣3日深夜出現明顯降雨，北北基多個地區更觀測到冰雹。氣象署指出，雙北下冰雹的主因是「颮線」系統引發對流性較強降雨，同時也預測在週三清晨鋒面通過台灣前，有機會再出現冰雹等劇烈天氣現象。

受鋒面逐漸接近影響，大氣環境不穩定，氣象署今晨0點31分發出大雷雨即時訊息，提醒雙北慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹、9級以上強陣風，台北市多地有網友回報降下冰雹，甚至有人在路上撿到如超商冰塊大小的冰雹。

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綜合媒體報導，氣象署說明，下冰雹的主因是「颮線」通過，引發對流性較強降雨，也就是在鋒面接近過程中，若對流雲系發展比較旺盛，可能出現瞬間強降雨、雷擊、強陣風，若對流更加旺盛也不排除出現冰雹。目前預估在週三清晨鋒面通過台灣前，有機會再出現冰雹等劇烈天氣現象。由於冰雹可能造成災害，也提醒民眾留意。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮過去也曾在洩天機教室專欄中指出，「颮（音同袍）線」是一大串的雷雨胞結合在一起，形成一整條大型雷雨帶，範圍可廣達100公里以上，會在極短時間內帶來劇烈降雨，並且伴隨冰雹、雷擊甚至龍捲風等劇烈天氣變化，有時候刮起10級以上的強陣風，甚至可能把樹木都吹倒，威力相當驚人。

吳德榮也說明，一般颮線的生命週期大約10小時左右，有時候短則3到4小時，從雷達回波圖上可以觀測得到。

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