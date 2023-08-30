英國外相訪中 料將觸及台灣、香港議題

英國外交大臣柯維立30日抵達中國訪問，這是自2018年以來，再次有英國外相訪中，預定將會見中國外交部長王毅及國家副主席韓正，當面提出英方關切的議題，包括香港、新疆和西藏的人權狀況，也可能觸及台灣議題。（路透檔案照）

2023/08/30 05:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國外交部29日宣布，外交大臣柯維立（James Cleverly）30日將抵達中國訪問，預定將會見中國外交部長王毅及國家副主席韓正，當面提出英方關切的議題，向北京決策者表明英方立場，包括香港、新疆和西藏的人權狀況，也可能觸及台灣議題。

這是自2018年時任外相韓特（Jeremy Hunt）以來，再次有英國外交大臣訪問中國。英國外交部表示，柯維立將向中方表達，北京應就協助終止俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及南海緊張局勢擴大承擔責任，並停止在網路空間的惡意活動。

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此外，柯維立也將針對北京透過強加「國安法」侵蝕香港的自主性、權利和自由，提出質疑，並就新疆和西藏的人權狀況提出關切，預期雙方也將觸及台灣議題。

柯維立也將向中方提出其他攸關英國利益的議題，包括中方對英國國會議員施加制裁。中國2021年3月以散布關於新疆侵犯人權的「虛假訊息」為由，宣布制裁10名個人和4家機構，包括時任下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）以及同為保守黨籍的甘尼（Nus Ghani）等人。

英中關係近年來因安全議題而陷入低潮。柯維立今年稍早即曾公開表達訪中意願，據稱原定7月訪中，但時任中國外長秦剛突然「消失」，導致行程延後至今。柯維立曾因此遭英國部分對中鷹派人士批評，甚至批評他在向北京「磕頭」。

耐人尋味的是，就在柯維立即將訪中之際，中共鷹派黨媒「環球時報」卻突發動輿論，要求大英博物館將所有透過「非正當管道」獲取的中國文物，無償歸還中國，引發網友揣測，此舉可能旨在企圖轉移反日火力。

在中國政府刻意煽動下，中國民間針對日本福島核電廠排放含氚廢水發起反日運動，卻殃及社會經濟復甦，官方於是開始降溫。28日上午，在社群平台「微博」熱搜50排名中，有關日本排放核廢水的話題一度消失，直到當天中午也僅有3條與日本相關的訊息。

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