中國承諾減排卻強化燃煤發電 專家批：表裡不一

中國國家發展和改革委員會5日在全國人民代表大會發布的報告中聲稱，未來將強化煤炭在基本負載扮演的角色，此一趨勢與北京對外承諾的減排應對氣候變遷的努力背道而馳。圖為中國山西省河津市的燃煤處理廠。（美聯社檔案照）

2023/03/06 05:47

〔編譯林雨萱／綜合報導〕烏俄戰爭造成全球能源價格上漲，以及中國能源供應中斷，導致北京近年加強重視能源安全。中國國家發展和改革委員會5日在全國人民代表大會發布的報告中提到，未來將強化煤炭在基本負載扮演的角色，並循序增加煤炭先進產能，同時確保安全，此一趨勢與北京對外承諾的減排應對氣候變遷的努力背道而馳。

中國國家統計局資料顯示，中國去年有56.2％電力來自燃煤，近年為降低碳排放量，也大幅增加天然氣和再生能源的使用。不過，中國西南部去年夏天的高溫和乾旱，導致水力發電量減產和缺電，顯示再生能源電廠產量波動，促使當局傾向可靠且易於調度的煤電支撐中國基本負載。

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此前有報告指出，中國政府去年批准新建的燃煤火力發電廠總裝置容量達106百萬瓩（gigawatt，GW），為前一年的4倍之多，同時也是2015年以來新高；其中50 GW投入建設。中國如此大規模增建燃煤電廠，將對全球減排目標帶來威脅。「能源與清潔空氣研究中心」資深中國研究員糜偉（Lauri Myllyvirta）指出，如果中國允許去年新增燃煤電廠中的很大一部分開始運作，「坦白說，將全球暖化控制在巴黎協定攝氏1.5度的全球努力目標將泡湯。」

針對中國的氣候政策表裡不一，美國德州公共政策基金會（Texas Public Policy Foundation）副總裁德沃爾（Chuck DeVore）指出，北京的氣候變遷對策只是為了安撫西方，國內卻增加對燃煤發電的投資、使用更多煤炭，俾便在未來發生衝突時，保護其能源獨立性。他認為，中國參與全球對抗氣候變遷的訴求，只是一種手段，讓西方誤以為與中國在氣候問題上可以進行有意義的合作。

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