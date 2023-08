普里格津墜機亡 瓦格納排巨大十字架、開放民眾獻花悼念

2023/08/24 14:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin),23日傳出疑似墜機身亡,引發國際議論。目前國際間仍在關注普里格津「死訊」是否屬實,但據外媒指出,瓦格納位在俄國的集團大樓,已排出巨大十字架開放民眾獻花來悼念普里格津。

綜合外媒報導,一架私人飛機23日在莫斯科北部墜毀,機上10人全數罹難,據傳機上載有包含普里格津在內多名瓦格納集團的重要人士。俄媒在稍早指出,目前10人遺體均已尋獲,但當局尚未確認現場遺體中,是否有普里格津本人,讓外界懷疑普里格津有「詐死」的可能性。

另外,瓦格納集團位於聖彼得堡的私人軍事公司瓦格納中心(PMC Wagner Centre),已用大樓內的房間燈光排出巨大十字架,來悼念墜機身亡的首領。除此之外,大樓外還有許多集團旗幟、鮮花及蠟燭,更有不少民眾前往獻花致意。

