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普里格津墜機亡 瓦格納排巨大十字架、開放民眾獻花悼念

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），23日傳出疑似墜機身亡，集團位在聖彼得堡的大樓排出十字架燈表達哀悼，大樓外還可見集團旗幟、鮮花及蠟燭。（路透）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），23日傳出疑似墜機身亡，集團位在聖彼得堡的大樓排出十字架燈表達哀悼，大樓外還可見集團旗幟、鮮花及蠟燭。（路透）

2023/08/24 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），23日傳出疑似墜機身亡，引發國際議論。目前國際間仍在關注普里格津「死訊」是否屬實，但據外媒指出，瓦格納位在俄國的集團大樓，已排出巨大十字架開放民眾獻花來悼念普里格津。

綜合外媒報導，一架私人飛機23日在莫斯科北部墜毀，機上10人全數罹難，據傳機上載有包含普里格津在內多名瓦格納集團的重要人士。俄媒在稍早指出，目前10人遺體均已尋獲，但當局尚未確認現場遺體中，是否有普里格津本人，讓外界懷疑普里格津有「詐死」的可能性。

另外，瓦格納集團位於聖彼得堡的私人軍事公司瓦格納中心（PMC Wagner Centre），已用大樓內的房間燈光排出巨大十字架，來悼念墜機身亡的首領。除此之外，大樓外還有許多集團旗幟、鮮花及蠟燭，更有不少民眾前往獻花致意。

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