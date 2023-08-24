普里格津飛機上傳藏炸彈！ 瓦格納揚言再兵變「攻占克宮」復仇

俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），傳出23日疑似墜機身亡，引發國際關注。（法新社）

2023/08/24 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），傳出23日疑似墜機身亡，引發國際關注。有消息指出，是因飛機上的酒箱中藏有炸彈，導致飛機墜毀；瓦格納相關社群帳號則指控是俄軍擊落這架飛機，更揚言若普里格津死訊屬實，傭兵群將二度兵變占領克里姆林宮，為死去的首領復仇。

綜合外媒報導，俄羅斯一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機，23日傳出墜毀消息，機上10人全數罹難，據稱乘客名單中包括瓦格納首腦普里格津。消息曝光後，引起各界諸多猜測，其中有一說法認為，墜毀飛機上可能藏有炸彈，爆炸後導致墜毀；一名消息人士更透露，飛機起飛前確實有一箱昂貴的葡萄酒被運上機，而炸彈很可能就藏在箱子裡。

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與瓦格納有關的Telegram頻道，已公開警告殺害普里格津將面臨的後果，其中一種說法包括攻占克里姆林宮，「有關瓦格納首腦普里格津去世的謠言，我們要開門見山地說，我們懷疑普廷領導的克宮官員企圖殺害他」。他們還揚言，若首領死亡消息得到證實，他們將會再度發起「正義行軍」（March of Justice）的政變，「他最好還活著，這對你們比較有利」。

瓦格納相關Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）則聲明指控，這架飛機是在莫斯科以北的特維爾州（Tver）被俄軍防空部隊擊落，「瓦格納集團領袖、俄國的英雄、祖國真正的愛國者普里格津，因背叛俄國的行動而死」。

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