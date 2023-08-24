瓦格納首腦普里格津政變失敗後墜機亡 中國網友︰林彪事件翻版

林彪（右）是中共的開國元帥之一，文化大革命期間更成為中共第二號領導人和毛澤東（左）的「親密戰友」。（取自網路）

2023/08/24 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在莫斯科北部的特維爾（Tver）墜機身亡，引發全球關注，有中國網友立刻聯想到1971年於蒙古墜機的前中共二號人物林彪。

據《美國之音》報導，普里格津墜機身亡消息曝光後，許多人都稱完全不意外，報導指出，俄羅斯總統普廷不只一次用暗殺的方式剷除他的政治對手，外界普遍認為普里格津之死也與他有關。

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對於研究中國的觀察人士而言，普里格津的死亡方式讓他們想起曾是中國共產黨第二號領導人林彪的下場，1971年9月8日，林彪擬發動政變，但陰謀敗露後，9月13日乘飛機外逃，在蒙古墜機身亡。

林彪與普里格津同樣曾是頗具影響力的軍事領袖，同樣曾是最高領導人的親信，林彪是中共的開國元帥之一，文化大革命期間更成為中共第二號領導人和毛澤東的「親密戰友」，而普里格津也曾與俄羅斯總統普廷關係密切，被外界稱為「普廷的大廚」。

然而兩人最後都被指控企圖發動政變，最終兩人都死於墜機，關於林彪當年墜機原因，至今仍有諸多猜測和議論，許多中國網友留言：「林某直呼內行」、「俄羅斯彪子」、「從中國的歷史看，這種造反不成功還活著的人，好像還是沒有的」、「很難不讓人浮想聯翩」、「造反的能有什麼好下場？」

前中國記者安替也表示，「全世界陰謀家都得學習下中共黨史，廚子如果學了林彪這段歷史，也許就一直在非洲，不回國參與烏克蘭的破事了」。

普里格津曾與俄羅斯總統普廷關係密切，被外界稱為「普廷的大廚」。（美聯社）

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