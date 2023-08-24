普里格津傳墜機身亡 英智庫專家示警：小心是詐死

英國智庫「皇家國際事務研究所」資深顧問吉爾斯提醒，在關注普里格津「死訊」之時須注意判別，普里格津有「詐死」可能性。（法新社）

2023/08/24 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕1架私人飛機23日在莫斯科北部墜毀，機上10人全數罹難，據傳機上載有俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）、瓦格納集團聯合創辦人烏特金（Dmitry Utkin），俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）均證實，機上10人全數身亡。英國智庫「皇家國際事務研究所」資深顧問吉爾斯（Keir Giles）提醒，在目前國際間關注普里格津「死訊」之時，仍須提防普里格津是否為「詐死」。

綜合外媒報導，俄羅斯聯邦航空運輸局公佈機上7名乘客與3名機組人員名單，包括普里格津與烏特金都在其中，俄羅斯緊急服務部門稍早曾表示僅尋獲8人遺體。俄羅斯國際傳真社（Interfax）指出，目前10人遺體均已尋獲，但當局尚未確認現場遺體是否為普里格津本人。

請繼續往下閱讀...

英國智庫「皇家國際事務研究所」資深顧問吉爾斯（Keir Giles）呼籲，人們應該對於普里格津的「死訊」謹慎看待，因為有許多人將自己的名字改成與普里格津同名，做為普里格津在移動、旅行時的障眼法。吉爾斯提醒，在確定墜機現場的普里格津是「正確的普里格津」之前，如果他出現在新影片中「大家不要太驚訝」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法