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瓦格納領導階層墜機團滅 俄羅斯不排除接掌傭兵集團

俄國23日墜機事故釀10死，機上載有俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津等6名高層，導致瓦格納集團領導層團滅，圖為俄國民眾緬懷普里格津放置鮮花。（法新社）

俄國23日墜機事故釀10死，機上載有俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津等6名高層，導致瓦格納集團領導層團滅，圖為俄國民眾緬懷普里格津放置鮮花。（法新社）

2023/08/24 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機於23日墜毀，7乘客與3機組人員全數罹難，機上除了載有俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），二把手烏特金（Dmitry Utkin）及其他5名高層均在機上，導致瓦格納集團領導層團滅，不排除接下來俄羅斯將接掌瓦格納傭兵集團。

綜合外媒報導，俄聯邦航空運輸局稍早正式公布墜機罹難乘客名單，除了普里格津外，其餘乘客為，二把手烏特金、普羅普斯汀（Sergey Propustin）、馬卡良（Evgeniy Makaryan）、托特明（Aleksandr Totmin）、切卡洛夫（Valeriy Chekalov）、馬圖耶夫（Nikolay Matuseev），以及3名機組人員。

外媒指出，烏特金為瓦格納集團聯合創辦人之一，也是該集團的命名者，從創立之初就是普里格津得力助手與核心人物，切卡洛夫則為普里格津心腹，被美國財政部認為在外可以當作為普里格津行事代表的人物。

隨瓦格納領導層遭團滅後，美國前防長、前中央情報局局長潘內達（Leon Panetta）研判，俄羅斯接下來恐全面接掌瓦格納傭兵集團，持續在非洲、亞洲等地操縱傭兵，但他也提及，瓦格納集團麾下成員，接下來得對自己的安危提高警覺。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示，普里格津被公開、展示性的處死，證明俄國總統普廷不會原諒任何背叛過他的人，這種示威意圖濃厚的打壓異己方式，也是普廷在2024年選舉前，向俄國精英階層釋出的訊號。

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