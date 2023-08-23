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雙寶媽子宮捐不孕妹 英國首例活體子宮移植成功！

英國首例活體子宮移植手術成功。示意圖，與本文無關。（美聯社）

英國首例活體子宮移植手術成功。示意圖，與本文無關。（美聯社）

2023/08/23 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國首例活體子宮移植手術成功，為那些想成為親生父母但無法選擇代孕的女性和夫婦帶來了希望。

綜合外媒報導，一項艱難的「活體子宮移植手術」於今年2月初在牛津丘吉爾醫院（Oxford's Churchill Hospital）由30多名工作人員組成的團隊進行，接受手術者為一名已經有兩個孩子的40歲婦女以及她34歲生來就沒有子宮的妹妹。

摘除捐獻者子宮的手術持續了8個多小時，與此同時，外科醫生也在為捐獻者的妹妹進行手術，整個手術耗時約17個小時。該手術由英國子宮移植組織（Womb Transplant UK）資助，費用為25000英鎊（約新台幣101萬）。

執刀醫師︰生育治療「新時代的黎明」

術後經過逾6個月，受贈者的月經順利到來，這意味著手術成功。執行此次手術的首席外科醫師、英國子宮移植慈善機構臨床負責人史密斯（Richard Smith）表示，這次手術取得了「巨大成功」，「這太不可思議了，我認為這可能是我外科生涯中壓力最大的一週。

捐贈者和受贈者也都對結果欣喜若狂。一些患者生育情況的困難程度是超乎我們想像的，包括出生時就沒有子宮、或是因癌症或分娩而失去子宮。我認為這項技術是一個新時代的黎明，為生育治療領域帶來新紀元。」

英國生育協會（British Fertility Society）主席馬圖爾（Raj Mathur）博士也稱這是「一項非凡的成就」。

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