批脅迫百萬西藏孩童寄宿同化 美宣布對中國官員限制簽證

今年3月10日示威者在華府的中國大使館外示威，紀念1959年藏人反抗中國統治的西藏抗暴紀念日。（美聯社檔案照）

2023/08/22 22:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院22日宣布，將對涉及強將西藏兒童送入政府寄宿學校、進行強制同化政策的中國官員，實施簽證限制，呼籲中國政府結束壓迫性的同化政策。

美國國務卿布林肯在國務院發出的這篇聲明中指出，國務院正採取措施，針對涉及強迫將超過100萬名西藏孩童送入中國政府寄宿學校的中國官員，實施簽證限制。聲明說，這種脅迫性的政策，尋求在年輕一代藏人消滅西藏的獨特語言、文化和宗教傳統，「我們敦促中國當局，結束脅迫藏人孩童進入政府寄宿學校的政策，並且停止在西藏和中國其他地區進行的壓迫性的同化政策」，美國將持續與盟邦、夥伴共同凸顯這些行徑，並推動問責。

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《法新社》22日報導，一名國務院發言人說，新祭出的限制措施，適用於中國現任和前任涉及西藏政策的官員，但是這名發言人以美國法律規定簽證紀錄保密為由，未透露更多細節。

華府去年底以在西藏廣泛侵犯人權行徑為由，制裁2016年到2021年間中國西藏自治區黨委書記吳英傑，以及2018年到2022年11月擔任西藏自治區公安廳廳長的張洪波。

聯合國人權理事會專家今年初指出，中國政府近年將百萬名西藏兒童送入公立寄宿學校，透過教育系統對藏人同化，藏族兒童在寄宿學校中被迫使用普通話完成義務教育課程，政府並未提供其學習藏族語言、歷史和文化的機會，藏族兒童因喪失使用母語的能力，被同化、身分被侵蝕；這種藏族兒童寄宿學校制度，「似乎是強制性的大規模計畫，旨在將藏族與主流漢族文化同化，違反國際人權標準」。

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