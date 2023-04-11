不甩中國！印度注資178億 啟動中印邊境開發計畫

印度內政部長沙阿週一訪問阿魯納查邦，宣布挹注資金鞏固邊境地區發展，強硬對抗中國。（美聯社檔案照）

2023/04/11 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度內政部長週一（10日）訪問位於中印邊境的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），宣布啟動一項480億盧比（約新台幣178億元）的開發計劃，預計將加強邊界安全。中國政府不斷聲稱該邦是其領土的一部分。

據《路透》報導，印度內政部長沙阿（Amit Shah）表示，開發計劃將涵蓋阿魯納查邦在內共4個邦、近3000個村莊，及1個位於中印邊境、直屬印度中央的聯邦屬地（union territory），旨在鞏固邊境地區發展。

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沙阿強調，10年前人們質疑該地區的農村已人去樓空，但他週一啟動「欣欣向榮的農村計劃」，預計將為該區提供銀行、電力、燃料、網際網路等基礎設施，增加工作機會，建設「印度第一農村」。

自2014年莫迪政府上台以來，印度已投入數百萬美元，用於強化其與中國約3800公里的綿長邊境，升級軍事和民用基礎設施，並顯然激怒了北京。

週一訪問阿魯納查邦期間，沙阿也強調長期部署在該地的印度部隊，「正在確保沒有任何人覬覦邊界或侵占土地」。此舉無疑在回應中國政府，早前堅決反對他訪問阿魯納查邦，並聲稱他的行動侵犯了中國主權。

阿魯納查邦儼然成為中、印之間衝突的導火線。2020年兩國軍隊在喜馬拉雅西部發生血腥衝突，共24名士兵喪生，雙方關係持續緊繃；去年12月，雙方再度在阿邦的達旺（Tawang）發生混戰。

上週，中國公布的官方新版地圖顯示，阿魯納查邦被劃入「藏南」行政區，隸屬西藏自治區。印度對此強烈譴責，拒絕中國對阿邦11處地點的更名。

沙阿是印度總理莫迪（Narendra Modi）的親密戰友，被視為該國政府的二把手。沙阿說：「由於邊境部隊的勇敢和犧牲，印度人民方能安然入睡。任何人試圖侵犯我國領土的日子，已經一去不復返。」

中國外交部發言人汪文斌週一回應沙阿訪問邊境一事，堅稱藏南是中國的領土，「印度官員訪問藏南，侵犯了中國的領土主權，不利於邊境局勢的和平與安寧」。

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