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中國嚴打新疆！拘捕近150人 強送逾2000人進學習班

印尼活動人士聚集在雅加達中國大使館前，抗議中共迫害維吾爾人。（歐新社）

印尼活動人士聚集在雅加達中國大使館前，抗議中共迫害維吾爾人。（歐新社）

2023/08/09 05:51

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「自由亞洲電台」8日報導，新疆和田警方針對非法聚會等9類違法行為，自6月底展開「嚴打」行動，但在行動開始前，即已拘捕近150名維吾爾族人，另強送逾2000人進學習班。「美國之音」（VOA）同日也引述智庫「蘭德公司」的報告指出，中國2019年以來對西藏異議人士長期監禁和拘留增加，有別於過去的短期拘留。

和田地區的夏季「嚴打」行動，針對尋釁滋事、聚眾鬥毆、涉黃涉賭、欺壓群眾、敲詐勒索、欺行霸市、非法聚會、惡意造謠、散播謠言、誹謗等違法犯罪行為，其他嚴重影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感的行為共9類，實施期間為6月25日至9月30日。

總部設在德國的「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提8日表示，「百日嚴打」尚未展開前3週，和田維族人就有149人被拘押，最年輕者僅13歲；另有2069人因違反中國規定的「文明著裝」、700餘人因拒絕參加當局主辦的廣場舞跳舞活動，紛紛接受懲罰教育。新疆伊犁吉木乃縣的哈薩克人透露，連當地官員違反紀律都得強制學習15天，並繳納學費人民幣1800元（約台幣8000元）。

迪里夏提研判，新疆當局也「嚴打」其他地區維族人，組織基層民警進入各社區、農村，開展全方位監控，呼籲加大力度來阻止中國持續推行種族滅絕政策。

蘭德公司研究人員則利用衛星影像和夜間照明數據，對西藏自治區79個監獄和拘留中心進行分析，發現「自2019年以來，高安全設施的夜間照明出現持續增長的明顯趨勢。這一趨勢可能表明西藏持不同政見者的長期監禁和拘留增加，而非短期拘留」。

華府人權組織「國際聲援西藏運動」表示，蘭德公司研究結果與其多年來的分析一致，包括對西藏首府拉薩的衛星影像分析，「這些關於西藏監獄和拘留設施擴建和現代化的證據，對尊重國際人權標準的以規則為基礎的秩序構成威脅」。

蘭德公司報告另指出，該些設施多為小型、低安全性的拘留中心，可能具備短期監獄功能，且幾乎全是西藏前中共黨委書記陳全國2011年上台前建造。陳全國被視為中共近期鎮壓西藏和新疆鎮壓的策劃者，報告因此認為，該些建設反映政策和管理目標，而非個人領導風格。

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