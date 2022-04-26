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    17年首見！UN人權先遣團隊抵廣州 隔離完赴新疆待命

    聯合國人權辦公室26日聲明指出，派往中國調查新疆人權問題的首支先遣團隊，已抵達廣州進行入境隔離，但並未提供人權高級專員的出訪時間。圖為聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）。（歐新社資料照）

    聯合國人權辦公室26日聲明指出，派往中國調查新疆人權問題的首支先遣團隊，已抵達廣州進行入境隔離，但並未提供人權高級專員的出訪時間。圖為聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）。（歐新社資料照）

    2022/04/26 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權辦公室26日聲明指出，派往中國調查新疆人權問題的首支先遣團隊，已抵達廣州進行入境隔離，但並未提供人權高級專員的出訪時間。

    《路透》報導，中國新疆人權問題已受國際譴責多年，聯合國人權辦公室今（26）日發布聲明指出，將前往新疆調查的5人先遣團隊，已經抵達廣州，在隔離結束後就將啟程前往新疆。

    報導指出，這將是聯合國人權高級專員辦公室自2005年以來首次得以派員進入中國，再加上中國新疆人權問題已持續多年，這趟調查行程因此備受國際社會關注。

    聯合國人權辦公室發言人史勞塞爾（Liz Throssell）表示：「等隔離結束，該團隊就會開始進行初步技術任務，包括訪問新疆維吾爾自治區。」

    史勞塞爾並沒有提供任何關於人權高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）到訪的時程細節，但預計將會等到先遣團隊完成他們的技術部署和勘查。根據中國法規，入境外籍人士必須隔離3週以防疫情移入。

    據悉，巴舍萊同時也正準備發表耗時逾3年所寫成的維族人權報告。

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