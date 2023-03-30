國際特赦組織年度人權報告》中國藉防疫侵犯人權 打壓異己

73歲的好萊塢影星李察吉爾（Richard Gere）28日出席美國國會中國委員會聽證會，就中國在西藏侵害人權的行徑作證，指控北京在西藏的作為「越來越符合危害人類罪的定義」。（法新社）

2023/03/30 05:30

點名北京擴大鎮壓維族、藏人 封控箝制人民健康權

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）廿八日發表「二○二二／二三年度報告︰世界人權狀況」，譴責世界各地在人權議題上的雙重標準，以及國際社會未能依據一致適用的人權和普遍價值而團結行動，並指「西方國家的雙重標準使得像中國這樣的國家變得更加大膽，也使得埃及和沙烏地阿拉伯能夠逃避、忽視並轉移對其人權紀錄的批評」；另透過單獨的「中國人權報告」，點出中國去年持續由各層面侵犯人權，呼籲中方停止鎮壓新疆維吾爾自治區和西藏自治區少數民族。

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在「中國人權報告」中，國際特赦細述海內外中國種種壓迫行徑，點名武漢肺炎疫情封控期間人民健康權遭漠視；網路審查做為壓制工具變得更加普遍；當局繼續監禁人權捍衛者；對新疆和西藏少數民族以反分裂、反恐和去極端化為名的系統性鎮壓仍在持續，並嚴格限制這兩個地區的人民出入；中國仍是全球死刑人數最多的國家；言論、集會、結社自由和婦女權利未受保障，以及香港民主運動持續受鎮壓等。

西藏流亡政府：藏人正緩慢而痛苦地死去

對藏人的處境，西藏流亡政府主席（藏人行政中央司政）邊巴次仁廿八日透過視訊，在美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）上表示，西藏人權正持續惡化，如果中國不改變政策，「西藏和藏人肯定會緩慢而痛苦地死去」。

李察吉爾：北京在西藏作為 符合危害人類罪

好萊塢演員李察吉爾（Richard Gere）也出席聽證會聲援藏人，指控北京在西藏的作為「越來越符合危害人類罪的定義」。

批港府鎮壓民主人士、記者 起訴入獄

在香港方面，報告繼續關注港府仍繼續鎮壓民主活動人士、記者、人權捍衛者等。國際特赦中國議題倡議專員Gwen Lee特別說明，許多記者、出版業者等都被以「港區國安法」及其他壓迫性法例起訴甚至入獄。與此同時，香港海內外的公民團體也因其合法舉辦的活動，受到刑事追訴及騷擾。

譴責西方雙重標準 縱容埃及沙國暴行

國際特赦指出，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭，犯下大量戰爭罪行並造成全球能源和糧食危機，也讓西方國家的「偽善」現形︰對俄羅斯侵略烏克蘭一事反應強烈，對以色列、沙烏地阿拉伯、埃及等盟國嚴重侵犯人權卻缺乏有意義的行動，西方「縱容」態度「助長了有罪不罰和局勢不穩定的情況」。

國際特赦點出，「如果說俄羅斯的侵略戰爭能對未來世界帶來什麼啟示的話，那就是一個有效、能一致適用且基於規則的國際秩序非常重要」，中國正因西方國家的雙重標準而變得更大膽，因聯合國人權理事會特別研究調查俄國、伊朗人權狀況的同時，卻決議不追究中國在新疆的暴行，以致中方即使大規模侵犯當地穆斯林人權的行為構成了危害人類罪，依舊能在聯合國大會、安理會以及人權理事會逃過國際譴責。

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