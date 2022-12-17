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    報告揭中國在青海採集人民虹膜掃描 專家憂加強監控

    加拿大多倫多大學的「公民實驗室」（The Citizen Lab）發布報告，指稱中國警方正在青海省大規模蒐集當地人民的虹膜掃描。（法新社）

    加拿大多倫多大學的「公民實驗室」（The Citizen Lab）發布報告，指稱中國警方正在青海省大規模蒐集當地人民的虹膜掃描。（法新社）

    2022/12/17 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國監管人民的手段愈加嚴厲，近日加拿大多倫多大學的「公民實驗室」（The Citizen Lab）發布報告，指稱中國警方正在青海省大規模蒐集當地人民的虹膜掃描。

    《德國之聲》報導，報告顯示，從2019年3月到2022年7月，中國警方蒐集虹膜掃描數量，大約是青海總人口的5分之1到4分之1，當地有將近一半的人口是藏族、回族等少數民族，報告認為，青海警方以打擊犯罪、尋找失蹤人口以及更新身分證等理由，大規模搜集人民的虹膜掃描，但他們發現採集行動缺乏單一理由，可能意味著警方將該項目用於多種目的，把整個社群的人口視為對社會的潛在威脅。

    報導表示，中國最晚從2010年代中期，便開始進行虹膜掃描項目，最初用來解決失蹤兒童的問題，但之後用於新疆，打擊當地少數民族。「公民實驗室」的作者德克斯（Emile Dirks）說，雖然採集虹膜掃描與中國在西藏採集人民DNA樣本無直接關連，但都屬於生物識別監控，而這是警務工作的關鍵面向。

    德克斯直言，從青海和新疆來看，中國警方試圖對整個社群蒐集生物識別數據，這是習近平執政後很獨特的現象，也代表中國警方為了控制犯罪、鎮壓或監視「被認為威脅政府者」而蒐集訊息。

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