結束僵局！泰國新任總理出爐 地產大亨賽塔當選！

泰國地產大亨賽塔成為泰國新任總理。（美聯社）

2023/08/22 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政壇經過約3個月的僵局後，今天（22日）總算選出新總理，由該國第二大黨「為泰黨」（Pheu Thai）推出的人選、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）當選，成為泰國新任總理。

綜合外媒報導，泰國新一屆國會選舉5月落幕後，遲遲未能選出新任總理人選，原先外界認為高機率勝選的國會最大黨「前進黨」黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），但他卻因持有媒體公司股權，被認定違反選舉法失格。

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而後國會第二大黨「為泰黨」提名地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）角逐總理寶座，賽塔也獲得親軍方政黨「人民國家力量黨」的支持，如願在今天下午舉行的總理投票取得足夠票數，成為新一任總理，結束逾3個月的政壇僵局。

賽塔將領導一個由11個政黨組成的執政聯盟，其中包括親軍方政黨「人民國家力量黨」及「統一泰國建國黨」，這2個政黨皆與即將卸任、且宣布將退出政壇的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）關係密切。

至於5月大選最大贏家、改革派的「前進黨」已於本月2日宣布退出多黨執政聯盟，引發不少反軍方、支持改革的民眾批評「新政府背叛民意」。不過「為泰黨」領導人卻辯稱，「這是結束政治僵局、實現和解的必要條件」。

另外，同屬「為泰黨」，流亡海外17年的前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）也在今日返國，外界關注他會否尋求泰王特赦，以及為泰黨主政後，是否會繼續在政壇發揮影響力。

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