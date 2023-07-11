9年前政變奪權！泰國總理帕拉育國會大選慘敗 宣布退出政壇

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）宣布退出政壇。（路透）

2023/07/11 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今（11）日宣布將退出政壇，在新政府成立前，他會繼續擔任看守總理，帕拉育承諾「將只是暫時執政」，而泰國國會預計13日投票選出新總理。

據《路透社》報導，帕拉育所屬的團結建國黨（United Thai Nation Party）在5月14日國會大選中慘敗，在500席眾議員中只贏得36席，外界早已預期帕拉育下台的機率相當高。

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報導指出，過去曾任陸軍參謀長的帕拉育是位堅定的保皇派，9年前發動政變奪權，領導軍政府直到2019年舉行大選，被國會選為總理，任期4年，不過，反對帕拉育的人堅稱這個結果是「預先確定」的。

69歲的帕拉育否認指控說，自己已「達成許多成就」，他在一份聲明中說，「作為總理，我為了親愛人民的福祉，勤勤懇懇保衛國家、宗教、君主制，目前民眾正逐步獲享成果。我努力在各個領域加強國家的穩定與和平，並克服了國內外的許多障礙。」

報導提到，在帕拉育執行政變後，9年當中他挺過不少法庭訴訟、眾議院信任投票、街頭抗議等危機，反對派人員將他視為缺乏公眾授權的投機主義者。泰國國會將於13日選出新任總理，不過目前情勢仍未明朗。

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