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流亡17年返國！泰前總理塔克辛一落地被捕 判入獄8年

泰國前總理塔克辛在機場貴賓室與子女及孫子合照。（圖擷自欽那瓦IG）

泰國前總理塔克辛在機場貴賓室與子女及孫子合照。（圖擷自欽那瓦IG）

2023/08/22 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）22日搭機返國，結束長達17年的流亡生涯，他一抵達泰國就被警方逮捕，移送到監獄，泰國最高法院則發布聲明，塔克辛涉及多項貪瀆等罪嫌，將入獄服刑8年。

綜合媒體報導，74歲的泰國前總理塔克辛，今（22日）返國短暫現身曼谷廊曼機場，結束其17年的海外流亡生涯，機場外有數百名紅衫軍到場歡迎，塔克辛抵達機場後，向泰王的肖像獻花，並向機場外的支持者揮手致意，他還在機場貴賓室，塔克辛女兒欽那瓦（Phaethongthan Chinnawat ）在IG上PO出塔克辛與其3名子女和7名孫子的合照。

不過，塔克辛踏入國門後，就被警方逮捕，先被帶到最高法院，再送往特別拘留中心，最後入獄，根據外電報導，泰國最高法院發布一份聲明，指前總理塔克辛未出席法庭情況下，被依濫用職權與瀆職、非法命令國有銀行發放海外貸款，以及透過代理人非法持有股票等3項罪名，判8年有期徒刑。

2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理塔克辛被解職，軍方接管行政部門，塔克辛流亡海外；2008年塔克辛曾短暫回到泰國，之後又再度流亡。塔克辛因為多起貪汙案被泰國法院判處超過10年有期徒刑，他對此始終強烈否認。

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