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流亡17年！ 泰前總理戴克辛搭機返國 面臨貪汙指控

泰國前總理戴克辛22日搭機返國，結束長達17年的流亡生涯。（法新社）

泰國前總理戴克辛22日搭機返國，結束長達17年的流亡生涯。（法新社）

2023/08/22 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）22日搭機返國，結束長達17年的流亡生涯。與戴克辛淵源深厚的「為泰黨」近日獲得組閣機會，外界多認為這是促使戴克辛返泰的原因。

據《路透》報導，74歲的戴克辛可說是泰國最著名的政治家，也是前為泰黨領袖。22日他與家人短暫現身曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport），微笑向數百名欣喜若狂的支持者揮手致意。

戴克辛的幼妹盈拉（Yingluck Shinawatra）稍早在新加坡登機時，於社群平台發文稱，「我哥哥等待的那天已經到來。在過去17年裡，你感到孤立、孤獨、挫折和思鄉，但你堅持下來了」。

2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。

2008年戴克辛曾短暫回到泰國，之後又再度流亡。戴克辛因為多起貪汙案被泰國法院判處超過10年有期徒刑，但他對此始終強烈否認。

泰國警方稱戴克辛將被逮捕，直接被帶往最高法院候審，然後再轉移到監獄。

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