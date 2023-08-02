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    贏了大選卻執不了政 泰國前進黨退出執政聯盟

    泰國國會眾議院第2大黨為泰黨黨魁春楠2日宣布，第1大黨前進黨退出多黨執政聯盟。（路透）

    泰國國會眾議院第2大黨為泰黨黨魁春楠2日宣布，第1大黨前進黨退出多黨執政聯盟。（路透）

    2023/08/02 17:36

    〔編譯張沛元／綜合報導〕為避免持續遭軍方與保皇派抵制，泰國5月大選最大贏家、改革派的前進黨（Move Forward）2日退出多黨執政聯盟。

    前進黨在國會眾議院大選中憑藉都會區與年輕選民的支持拿下151席成為最大黨，隨後與對手兼第2大黨為泰黨（Pheu Thai）以及另外6個小黨結盟取得過半席次以便組閣，並推舉42歲的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理。

    然因泰國國會參議院由軍方把持，軍方又不滿主張改革王室誹謗法的前進黨，以致皮塔在國會參眾兩院首次票選總理時難獲參議員支持而落敗，第2次投票時甚至無法取得提名資格，泰國就此陷入政治僵局。

    歷經數週密室協商，為泰黨黨魁春楠（Cholnan Srikaew）宣布，前進黨退出執政聯盟，「新政府的籌組將不包括前進黨」。春楠告訴媒體記者，為泰黨將提名地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）角逐總理寶座，並努力取得能讓賽塔當選的票數；前進黨將在野，兩黨將在利民的新層面上攜手合作。

    若要當選泰國總理，必須取得250席的國會參院與500席的國會眾院的半數議員的支持，即至少要拿到376票。

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