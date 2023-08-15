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地球熱爆！今年有5成機率成歷來最溫暖 明年可能更熱

美國國家海洋暨大氣總署氣象專家表示，2023年有50％機率成為歷年來最為溫暖的1年，明年還可能更熱。示意圖，圖與新聞人物無關。（法新社）

美國國家海洋暨大氣總署氣象專家表示，2023年有50％機率成為歷年來最為溫暖的1年，明年還可能更熱。示意圖，圖與新聞人物無關。（法新社）

2023/08/15 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕全球多國持續酷熱高溫，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣象專家表示，2023年有50％機率成為歷年來最為溫暖的1年，明年還可能更熱。

根據《法新社》報導，NOAA首席科學家卡普尼克（Sarah Kapnick）向媒體表示，「2023年迄今一直是有紀錄來第3高溫的1年，幾乎肯定2023年將擠身為有紀錄以來前5溫暖的年份之一，2023年則有50％機率成為歷來最溫暖的1年。」

美國國家航太總署（NASA）哥達德太空研究所長施密特（Gavin Schmidt）認為，「由於聖嬰現象，明年可能比今年更熱」，聖嬰現象對明年造成最大影響，預期2023年不只是將變得異常溫暖，還可能成為破紀錄的溫暖年份，不過我們預期2024將更加溫暖。

NOAA指出，7月的全球平均地表溫度比平均值高出攝氏1.12度，是該機構174年紀錄中最熱的7月，加上6月出現聖嬰現象仍持續，造成全球海洋表面溫度已連續第4個月創新高。據了解，歐盟「哥白尼計畫」上週報告提及，7月是地球有紀錄以來最熱的1個月，這項數據與NOAA當地時間14日公布的數據一致。

NASA首席科學家兼高級氣候顧問卡爾文（Kate Calvin）警告，氣候變遷正對世界各地的人類和生態系統產生影響，除了氣溫變化，我們也正在經歷海平面上升、北極海冰減少、野火、強降雨等現象。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說，「地球正在升溫，大自然之母正在向我們發出訊息，即盡快行動，趁來不及之前拯救地球。」

NASA署長尼爾森（見圖）說，地球正在升溫，大自然之母正在向我們發出訊息，即盡快行動，趁來不及之前拯救地球。（法新社）　

NASA署長尼爾森（見圖）說，地球正在升溫，大自然之母正在向我們發出訊息，即盡快行動，趁來不及之前拯救地球。（法新社）　

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