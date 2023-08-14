美軍印太副司令：美中兩軍無溝通 衝突風險益增

美國印太司令部副司令斯卡倫卡指出，中國人民解放軍正變得「危險地傲慢」，拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，導致美中爆發戰爭的可能性加劇。（取自美國印太司令部官網）

2023/08/14 06:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國高階將領警告，中國人民解放軍正變得「危險地傲慢」（dangerously arrogant），拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，導致美中爆發戰爭的可能性加劇。

儘管外界極為關注中國入侵台灣的可能性，但斯卡倫卡認為，有幾個可能的觸發因素，會導致美國和中國之間爆發衝突，包括北京在南海的島嶼掠奪。

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美國印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）中將指出，他贊成美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），認為應該將美國高超音速飛彈部署在澳洲和太平洋其他關鍵地點，以阻止中國入侵台灣的想法。

斯卡倫卡是在坎培拉出席「澳美領袖對話」（Australian American Leadership Dialogue）場邊接受「雪梨晨驅報」專訪時，發表以上評論，該報13日刊出專訪內容。他說，「我們不希望戰事發生，因此你必須在國際換日線以西維持一支可信、能戰的部隊」，「我認為中共只會對實力做出反應，而實力是需要持續展示的。」

斯卡倫卡表示，他擔心北京為了稱霸南太平洋，會在索羅門群島或其他太平洋國家建立軍事基地；印太地區的趨勢「在很多方面看起來並不好」，尤其是中國軍方「不安全和不專業的活動」有所增加。

斯卡倫卡認為，解放軍近年來訓練加強後，使其養成一種新的自信和強勢感，「這種日益增加的強勢會導致自負，而自負則會導致傲慢」，「當他們變得傲慢，就會出問題，因為事實上我們都飛行和操作高性能的裝備。」

斯卡倫卡表示，美國軍方的優先要務，就是避免與中國爆發戰爭，但美中兩軍的對話「完全不存在」，影響此一目標的實現。斯卡倫卡強調，「戰鬥層級」（war-fighting level）缺乏溝通，增加誤判導致衝突的風險，印太司令部司令阿基里諾邀請解放軍東部戰區和南部戰區司令員對話，但迄今沒有收到任何回應。

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