美泰金色眼鏡蛇軍演登場 新增太空災難演練

美軍印太司令部司令阿基里諾（右）和泰國皇家武裝部隊總司令斯里薩瓦斯迪（Chalermpol Srisawasdi，左）2月28日在泰國羅勇府主持「金色眼鏡蛇」多國海陸空聯合軍演開幕式。（美聯社）

2023/03/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國和泰國主辦的「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）多國海陸空聯合軍事演習，二月廿八日在泰國登場，過去兩年該軍演都因疫情影響而縮小規模，今年不但恢復疫情前的規模，美國派出六千多人，更是十年來參演人數最多的一次，而且首次增加衛星通訊系統遭破壞的太空災難演習項目。

30國參與 美軍派6千人參演

這項東南亞歷史最悠久的軍演，自一九八二年首次舉辦以來，是美、泰及每年不同參與國之間分享戰場調度、戰術及在新技術、裝備訓練經驗的機會。今年時值印太地區尋求華府不僅在防衛上、也在貿易和投資上的具體承諾，在與中國之間的競爭升高之際，這場年度軍演也給華府重要平台，提高在亞洲的聯盟關係。

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今年軍演共有卅國參與，不但恢復疫情期間縮減的所有項目，也包括兩棲登陸演練，並且首次納入太空災難演練，模擬如太陽風暴、軍事行動或衛星通訊系統遭到破壞等情境會造成的衝擊，美國、泰國和日本的軍方、文職太空機關將參與太空部份的演習。泰國有三千名部隊參加，演習在泰國東部尖竹汶府、沙繳府、羅勇府和曼谷以北的華富里府等地舉行。

中國印度參與人道、救災演練

演習分三部份，主要的實兵操演由美、泰兩國與印尼、日本、馬來西亞、新加坡和南韓數百名部隊參與；孟加拉、帛琉、加拿大、斐濟、法國、蒙古、尼泊爾、紐西蘭、菲律賓和英國等十國，將參與多國作戰規劃參謀演習；中國、印度和澳洲參與人道和救災演練，中國國防部說，從中國人民解放軍南部戰區派遣一批部隊參與演習。另外，柬埔寨、德國和越南等十國為觀察員。緬甸則自二○二一年軍方奪權後就未參與。

美軍印太司令部司令阿基里諾在演習展開儀式上說，「我們將在陸、海、空和網路，與我們的夥伴進行整合行動」，透過這場持續到三月十日的一系列演習，將展現共同回應能力，而這會有助於維護自由和開放的印太地區的決心。

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