抗中灰色地帶騷擾、防衛台灣 美擴大無人艦計畫

美國海軍正擴大無人艦和無人機訓練計畫，俾便美軍未來在印太地區應對中國發起的「灰色地帶」騷擾行動，包括防衛台灣免於攻擊。圖為美國海軍測試中的Saildrone Explorer風力暨太陽能無人船。（取自Saildrone臉書）

2023/04/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）近日報導，隸屬美國南方司令部的美國海軍第四艦隊，正擴大無人艦和無人機訓練計畫，有助於美軍未來在印度—太平洋地區應對中國發起的「灰色地帶」騷擾行動，包括防衛台灣免於攻擊，但目前仍有很大的學習空間。

據報導，在各界憂心北京可能在幾年內侵台際，某些中國觀察家指出，中國海軍和海警隊騷擾菲律賓等小國漁民已行之有年，中方愈來愈常做出美國國防部視為侵略性的舉動。美國海軍戰爭學院海洋戰略教授霍姆斯（James Holmes）指出，中國採取的是「累積性策略」（cumulative strategy），不是直接發動一次猛烈攻擊，而是透過一連串不相干的行動，達致更大的效果。

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未來可攻可守 配合航艦行動

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）日前在華府「海、空與太空研討會」上針對第四艦隊擴大無人艦和無人機訓練計畫表示，「我們將帶往這個（南大西洋）區域的技術和平台，將處理很多重大挑戰，包括毒品交易、人口販運，以及由非法、未通報、不合規定漁獵行為造成的經濟和生態危害，這些都是中國漁船在大西洋和太平洋海岸進行的勾當。」

美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）直言，與中國及其灰色地帶行動對抗的最佳方式，就是加以揭穿，而在相關海域部署無人艦和無人機，可讓美方隨時緊盯這種行徑。不過，他也重申還沒到在印太地區部署大量無人艦和無人機的時候，至少不會是現在，「在相對有利的環境下（指南大西洋），我認為我們還有很多要學習，南方司令部的轄區似乎是我們尋求進步的完美場域，以便未來執行真正的任務。」

吉爾迪還透露，海軍預計四年內會完成一艘大型無人艦的簽約，且這種大型無人艦未來有一天可能具備攻擊和防守能力，可配合航空母艦打擊群或水面作戰支隊（SAG）行動，「我們一直在環太平洋軍演等大型演習中進行測試，也期待與盟友和夥伴進行更多測試。」

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