金門參考一下！美國佛州小鎮為遏止鳥患將幫孔雀結紮

2022年2月4日，1隻孔雀在美國佛羅里達州邁阿密的1處社區的人行道上散步，看似完全不懼逐漸接近的遛狗民眾。（法新社檔案照）

2023/08/13 21:50

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著美國佛羅里達州邁阿密的椰林（Coconut Grove）社區改建導致綠植減少，原本盤據此地多年的孔雀大軍疑似因此南遷，轉往約14公里外、有大量綠植與更大空地的富裕小鎮派恩克雷斯特（Pinecrest，以下簡稱派鎮）。

有人打趣說，佛州孔雀住久了也懂炒房。但派鎮鎮民卻開心不起來。這些外來的美麗鳥類會抓傷鎮上的豪宅屋頂，啄掉居民的豪車烤漆，還在修剪整齊的車道上拉屎，以及總在破曉前發出擾人清夢的刺耳「啊啊啊」叫聲。

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紐約時報報導，派鎮只好出奇招反制這些不請自來的孔雀－－幫公孔雀結紮，切除其輸精管，使之無法讓母孔雀的卵受精。受聘為派鎮的公孔雀結紮的獸醫哈里斯（Don J. Harris）說，孔雀是不折不扣的一夫多妻制的生物，結紮掉1隻公孔雀，就可能阻止7隻母孔雀孕育下一代，其效益呈指數級增長。

沒人知道派鎮的結紮奇招能否有效控制孔雀數量，習慣與各種野生生物共存的南佛州人，不過是試圖以新方法來解決老問題，畢竟不少民眾不願意對孔雀大開殺戒。自家前院的1棵樹上就住了大約7隻孔雀的葛林柏格（Gerald Greenberg）說，他當然不想殺孔雀，但總得對愈來愈多的孔雀想想辦法。

專家指出，相較於美國其他地區的外來生物會因冬季低溫而滅絕，溫暖的南佛州讓外來生物簡直是住進天天吃到飽的歡樂度假村。南佛州人士對如何處置四處晃蕩的孔雀始終沒有太多共識，派鎮所在的佛州邁阿密－戴德郡（Miami-Dade County）在孔雀數量還沒那麼多的2001年，將殺害或捕捉孔雀列為非法；但隨著愈來愈多社區抱怨孔雀四處搞破壞，該郡委員會去年2月同意，放寬前述的孔雀保護法。

居民1萬8千人的派鎮搶得頭香，提出孔雀結紮計畫並於上月獲得批准。轄區包括派鎮的邁阿密－戴德郡郡政委員（county commissioner）雷加拉多（Raquel A. Regalado）的辦公室同意提供15000美元（約台幣47萬8千多元）資助結紮設備費，派鎮每月則提撥7500美元執行該計劃。

2017年4月27日，2隻孔雀漫步於美國佛羅里達州邁阿密椰林社區的1處十字路口。（美聯社檔案照）

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