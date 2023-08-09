美國市長釣魚渡假「釣到大魚」 尋獲70磅古柯鹼、市價逾3500萬

卡斯特7月底和家人前往佛州南部渡假時，在海上乘船釣魚意外發現一個裝有70磅古柯鹼的大型包裹。（圖擷取自Twitter）

2023/08/09 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州坦帕市（Tampa）市長卡斯特（Jane Castor）7月底和家人前往佛州南部的佛羅里達礁島群（Florida Keys）渡假時，在海上乘船釣魚卻意外發現一個裝有70磅古柯鹼的大型包裹，卡斯特在聯絡警方後，美國海關及邊境保衛局人員前來扣押毒品。

綜合外媒報導，坦帕市長辦公室8日證實，市長卡斯特7月底在佛羅里達礁島群乘船渡假時，意外發現一個包有古柯鹼的包裹。坦帕市長辦公室指出，當卡斯特的家人發現水中的奇怪包裹時，他們將包裹從海中撈到船上，卡斯特保存包裹的發現位置後，聯繫門羅郡警方，美國海關及邊境保衛局隨後到場扣押這個包裹，包裹內裝有70磅、共25塊古柯鹼，市價約110萬美元（約新台幣3502萬元）。

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卡斯特在擔任市長前，曾在坦帕警局工作長達30年，並擁有8年從事毒品追緝經驗，擔任坦帕警局局長6年。卡斯特的弟弟在發現怪異包裹後，卡斯特就直覺認為這是包有古柯鹼的包裹。

美國邊境保衛局指出，這批毒品是在門羅郡（Monroe County）馬拉松市（Marathon）以南發現的。美國邊境保衛局邁阿密分部首席探員斯洛薩爾（Walter Slosar）在推特發布尋獲的古柯鹼照片，每一塊古柯鹼上面都貼有一張藍紫色蝴蝶貼紙。

《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）報導指出，卡斯特的家人在剩下的假期裡都在潛水和釣魚，除了捕獲了大約60隻龍蝦之外，沒有再發現任何毒品。

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