馬斯克與Meta執行長「鐵籠對戰」 敲定在義大利舉行

2023/08/12 06:22

首次上稿 08-11 23:22

更新時間 08-12 06:22

〔即時新聞/綜合報導〕社交媒體巨頭X(前身為Twitter)老闆馬斯克(Elon Musk)今(11)日表示,他與臉書創辦人、Meta執行長扎克伯格(Mark Zuckerberg)的「鐵籠對戰」將在義大利舉行,而義大利政府雖然沒有承認,但也證實他們正嘗試安排一場「大型慈善活動」。

馬斯克今日在X上發文表示:「這場對賽將由我還有扎克(指扎克伯格)的基金會負責,終極格鬥冠軍賽(UFC)不會介入。直播將在這個平台以及Meta進行。鏡頭前的一切都會是古羅馬風格的,不會有現代的東西。我與義大利總理還有文化部長談過,他們對一個史詩地點達成意見一致。」

《法新社》報導,義大利文化部長桑朱利亞諾(Gennaro Sangiuliano)證實他與馬斯克談過「如何組織一場喚醒歷史的盛大慈善活動」,不過桑朱利亞諾也說,比賽「不會在羅馬舉行」。

在聲明中,桑朱利亞諾指出,與馬斯克合作的任何活動都將募集大筆資金,而這筆款項會捐贈給2間義大利的大型兒科醫院。

而在他上述推文的底下,馬斯克提到:「一切都將對義大利的過去與現在表達尊重。所有收益會捐給退伍軍人。」

在公告拳賽將在義大利舉行後,馬斯克又發布了一則推文,內容是一行拉丁文「Dulce est desipere in loco」,意思是「偶爾裝傻令人心情愉快」。

馬斯克依舊沒有公布拳賽可能舉辦的日期,他先前提及可能需要做個小手術,以解決右肩胛骨與肋骨摩擦的問題,但他強調「復原只需要幾個月的時間」。

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.