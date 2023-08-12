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馬斯克與Meta執行長「鐵籠對戰」 敲定在義大利舉行

馬斯克（右）表示，他與扎克伯格（左）的拳賽將在義大利舉行。（美聯社）

馬斯克（右）表示，他與扎克伯格（左）的拳賽將在義大利舉行。（美聯社）

2023/08/12 06:22

首次上稿 08-11 23:22
更新時間 08-12 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕社交媒體巨頭X（前身為Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）今（11）日表示，他與臉書創辦人、Meta執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）的「鐵籠對戰」將在義大利舉行，而義大利政府雖然沒有承認，但也證實他們正嘗試安排一場「大型慈善活動」。

馬斯克今日在X上發文表示：「這場對賽將由我還有扎克（指扎克伯格）的基金會負責，終極格鬥冠軍賽（UFC）不會介入。直播將在這個平台以及Meta進行。鏡頭前的一切都會是古羅馬風格的，不會有現代的東西。我與義大利總理還有文化部長談過，他們對一個史詩地點達成意見一致。」

《法新社》報導，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）證實他與馬斯克談過「如何組織一場喚醒歷史的盛大慈善活動」，不過桑朱利亞諾也說，比賽「不會在羅馬舉行」。

在聲明中，桑朱利亞諾指出，與馬斯克合作的任何活動都將募集大筆資金，而這筆款項會捐贈給2間義大利的大型兒科醫院。

而在他上述推文的底下，馬斯克提到：「一切都將對義大利的過去與現在表達尊重。所有收益會捐給退伍軍人。」

在公告拳賽將在義大利舉行後，馬斯克又發布了一則推文，內容是一行拉丁文「Dulce est desipere in loco」，意思是「偶爾裝傻令人心情愉快」。

馬斯克依舊沒有公布拳賽可能舉辦的日期，他先前提及可能需要做個小手術，以解決右肩胛骨與肋骨摩擦的問題，但他強調「復原只需要幾個月的時間」。

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