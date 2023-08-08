扎克伯格嗆8/26來打！馬斯克：日期再看看...我可能要先開刀

扎克伯格不滿發文嗆，他早就給了8月26日開打這個日期，但馬斯克卻遲遲不確認，對此，馬斯克回應，他可能要先開刀。（法新社）

2023/08/08 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾在今年6月，與Meta執行長兼臉書創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）在社群媒體互嗆，說要來一場格鬥賽；不過至今仍未敲定日期，扎克伯格不滿發文嗆，他早就給了8月26日開打這個日期，但馬斯克卻遲遲不確認，對此，馬斯克回應，他可能要先開刀。

綜合媒體報導，扎克伯格7日在自家社群平台Threads上發文表示，「我已經準備好了，在馬斯克第一次開嗆要打鐵籠戰時，我就給了他8/26這個日期，但他到現在都還沒確認，所以我並不期待最後真的會打」，隨後扎克伯格也補充提到，他還是很喜歡格鬥運動，不論與馬斯克的決鬥是否真的會發生，他都會持續這項運動，並與受過訓練的人比賽。

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對於，馬斯克在社交媒體平台X（前稱為Twitter）回應，「日期還在確認當中，明天我要做頸部和上背部的核磁共振檢查；在開打之前，可能需要手術。這週就會知道了。」

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week. — Elon Musk （@elonmusk） August 7, 2023

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