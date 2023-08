扎克伯格嗆8/26來打！馬斯克：日期再看看...我可能要先開刀

2023/08/08 14:59

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)曾在今年6月,與Meta執行長兼臉書創辦人扎克伯格(Mark Zuckerberg)在社群媒體互嗆,說要來一場格鬥賽;不過至今仍未敲定日期,扎克伯格不滿發文嗆,他早就給了8月26日開打這個日期,但馬斯克卻遲遲不確認,對此,馬斯克回應,他可能要先開刀。

綜合媒體報導,扎克伯格7日在自家社群平台Threads上發文表示,「我已經準備好了,在馬斯克第一次開嗆要打鐵籠戰時,我就給了他8/26這個日期,但他到現在都還沒確認,所以我並不期待最後真的會打」,隨後扎克伯格也補充提到,他還是很喜歡格鬥運動,不論與馬斯克的決鬥是否真的會發生,他都會持續這項運動,並與受過訓練的人比賽。

請繼續往下閱讀...

對於,馬斯克在社交媒體平台X(前稱為Twitter)回應,「日期還在確認當中,明天我要做頸部和上背部的核磁共振檢查;在開打之前,可能需要手術。這週就會知道了。」

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week.