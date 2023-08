UFO？ 一道火光劃過墨爾本夜空 專家解惑：俄羅斯太空垃圾

2023/08/08 20:52

〔編譯管淑平/綜合報導〕澳洲東南部維多利亞州7日深夜出現一道巨大的火焰亮光劃過天際,在天空中持續燃燒了至少1分鐘,目擊的民眾一時間不明所以,驚呼頻頻。不過,澳洲太空總署8日出面解釋,這不是什麼「神秘」物體,最有可能是俄羅斯發射衛星的火箭返回地球的殘骸。

這道亮光在午夜時分劃過維多利亞州布勒山(Mount Buller)到墨爾本市中心商業區的天空,在空中燃燒了1分鐘後,瓦解成碎片持續墜落。連距離墨爾本125公里的本迪戈市(Bendigo)都有居民目擊這一幕。

澳洲公營《特別廣播服務(SBS)》引述網路上一段目擊影片,影片中兩名墨爾本居民驚呼「天啊,是在開玩笑嗎?我不敢相信我們剛才看到的東西」;另一段影片中一名男子說,「我從來沒看過像這樣的景象,那東西好大,不管是什麼。」也有居民開玩笑說,「我以為是幽浮(UFO)來了」。

不過,專家評估認為,這場「燈光秀」其實是太空垃圾,墜落地球時因穿過大氣層摩擦燃燒。澳洲太空總署8日證實,民眾所見劃過天際的物體「最有可能」是俄羅斯的「聯合號二型(Soyuz-2)火箭返回地球的殘骸;該枚火箭7日傍晚在莫斯科以北的普列謝茨克發射場發射,將一枚導航衛星送上軌道。

該局表示,俄國主管機關事先通知發射活動,「計畫火箭殘骸平安地重返大氣層,墜落塔斯馬尼亞東南岸外海」。該局持續追蹤此事,但是不預期還會有其他剩餘殘骸返回大氣層。

澳洲旋賓大學天文學家達菲(Alan Duffy)說,從該物體在天空中燃燒時所見顏色,顯示出是金屬或塑膠物燃燒,不可能是來自岩石等太空自然物體,但是這次事件「這確實相當非比尋常」,「就地球軌道物體重返大氣層而言,是我歷來所見過最大規模的。」

