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UFO？ 一道火光劃過墨爾本夜空 專家解惑：俄羅斯太空垃圾

7日深夜在澳洲墨爾本所見劃過天際的火光。（取自推特@DevarshDarshan）

7日深夜在澳洲墨爾本所見劃過天際的火光。（取自推特@DevarshDarshan）

2023/08/08 20:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲東南部維多利亞州7日深夜出現一道巨大的火焰亮光劃過天際，在天空中持續燃燒了至少1分鐘，目擊的民眾一時間不明所以，驚呼頻頻。不過，澳洲太空總署8日出面解釋，這不是什麼「神秘」物體，最有可能是俄羅斯發射衛星的火箭返回地球的殘骸。

這道亮光在午夜時分劃過維多利亞州布勒山（Mount Buller）到墨爾本市中心商業區的天空，在空中燃燒了1分鐘後，瓦解成碎片持續墜落。連距離墨爾本125公里的本迪戈市（Bendigo）都有居民目擊這一幕。

澳洲公營《特別廣播服務（SBS）》引述網路上一段目擊影片，影片中兩名墨爾本居民驚呼「天啊，是在開玩笑嗎？我不敢相信我們剛才看到的東西」；另一段影片中一名男子說，「我從來沒看過像這樣的景象，那東西好大，不管是什麼。」也有居民開玩笑說，「我以為是幽浮（UFO）來了」。

不過，專家評估認為，這場「燈光秀」其實是太空垃圾，墜落地球時因穿過大氣層摩擦燃燒。澳洲太空總署8日證實，民眾所見劃過天際的物體「最有可能」是俄羅斯的「聯合號二型（Soyuz-2）火箭返回地球的殘骸；該枚火箭7日傍晚在莫斯科以北的普列謝茨克發射場發射，將一枚導航衛星送上軌道。

該局表示，俄國主管機關事先通知發射活動，「計畫火箭殘骸平安地重返大氣層，墜落塔斯馬尼亞東南岸外海」。該局持續追蹤此事，但是不預期還會有其他剩餘殘骸返回大氣層。

澳洲旋賓大學天文學家達菲（Alan Duffy）說，從該物體在天空中燃燒時所見顏色，顯示出是金屬或塑膠物燃燒，不可能是來自岩石等太空自然物體，但是這次事件「這確實相當非比尋常」，「就地球軌道物體重返大氣層而言，是我歷來所見過最大規模的。」

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