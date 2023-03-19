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    加州天空中出現多個神秘光球 天文學者解密

    美國加州沙加緬度空中17日出現「神秘光球」，哈佛-史密松天體物理中心天文學家麥克道爾表示，這些「神秘光球」是燃燒中的太空垃圾。（美聯社）

    美國加州沙加緬度空中17日出現「神秘光球」，哈佛-史密松天體物理中心天文學家麥克道爾表示，這些「神秘光球」是燃燒中的太空垃圾。（美聯社）

    2023/03/19 09:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州沙加緬度（Sacramento）的空中17日出現「神秘光球」，在天空出現40多秒，讓許多目擊者驚呼連連。哈佛-史密松天體物理中心天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）表示，他有99.9%的把握可以確定這些「神秘光球」是燃燒中的太空垃圾。

    根據《美聯社》報導，有民眾17日晚間在沙加緬度一間釀酒廠參加聖派翠克截的慶祝活動，正當眾人酒酣耳熱之際，夜空中突然出現數個神秘光球，目擊者赫南德茲（Jaime Hernandez）表示：「我們都沒看過這景象，非常震驚。」當時赫南德茲也將此景像拍攝下來。

    哈佛-史密松天體物理中心天文學家麥克道爾指出，他認為這些光球是來自燃燒中的太空垃圾。麥克道爾提到，日本先前有項通訊設備在2020年被國際太空站拋向太空，因為這項重達310公斤的通訊設備已過時，且占用太空站的寶貴空間，通訊設備在返回大氣層時會燃燒殆盡。

    麥克道爾指出，通訊設備通過大氣層時持續燃燒，也恰巧在天空中創造壯觀「燈光秀」，估計這些太空垃圾有64公里高，時速達到數千公里。麥克道爾也提到，美國太空軍有確認了軌道間通信系統在加州上空的飛行路徑，時間與人們目擊時間點一致。

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