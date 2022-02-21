8年前太空垃圾將撞擊月球 中國官方打死不認

日前遭誤認為SpaceX火箭殘骸、3月即將撞擊月球表面的太空垃圾，被專家指認為中國2014年月球任務長征三號丙的殘骸，今（21）日中國外交部否認這項指控，並宣稱所有殘骸都已回到地球且已完全燃燒。圖為中國長征三號丙火箭。（歐新社檔案照）

2022/02/21 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕3月即將撞擊月球表面的太空垃圾，日前遭誤認為SpaceX殘骸，但後被專家指認為中國2014年月球任務長征三號丙的殘骸，今（21）日中國外交部否認這項指控，並宣稱所有殘骸都已回到地球且已完全燃燒。

據《路透》報導，針對下（3）月即將撞擊月球表面，且日前被專家指認為中國2014年月球任務長征三號丙火箭的推進器殘骸，中國外交部今（21）日否認所有權，且宣稱該火箭的殘骸已經回到地球並在過程中完全燃燒殆盡。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這個原先被暫時命名為「WE0913A」的人造太空垃圾，日前被誤認為SpaceX公司的獵鷹九號殘骸，但後來美國太空總署（NASA）分析指出，該垃圾為中國2014年嫦娥五號T1飛行試驗器任務，其運載火箭長征三號丙改進二型的推進器殘骸。

對此，中國外交部發言人汪文斌宣稱，中國在太空事務上謹遵國際法規，且將保護外太空活動長期發展，也會與各方展開更寬廣的對話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法