為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    8年前太空垃圾將撞擊月球 中國官方打死不認

    日前遭誤認為SpaceX火箭殘骸、3月即將撞擊月球表面的太空垃圾，被專家指認為中國2014年月球任務長征三號丙的殘骸，今（21）日中國外交部否認這項指控，並宣稱所有殘骸都已回到地球且已完全燃燒。圖為中國長征三號丙火箭。（歐新社檔案照）

    日前遭誤認為SpaceX火箭殘骸、3月即將撞擊月球表面的太空垃圾，被專家指認為中國2014年月球任務長征三號丙的殘骸，今（21）日中國外交部否認這項指控，並宣稱所有殘骸都已回到地球且已完全燃燒。圖為中國長征三號丙火箭。（歐新社檔案照）

    2022/02/21 21:09

    〔即時新聞／綜合報導〕3月即將撞擊月球表面的太空垃圾，日前遭誤認為SpaceX殘骸，但後被專家指認為中國2014年月球任務長征三號丙的殘骸，今（21）日中國外交部否認這項指控，並宣稱所有殘骸都已回到地球且已完全燃燒。

    《路透》報導，針對下（3）月即將撞擊月球表面，且日前被專家指認為中國2014年月球任務長征三號丙火箭的推進器殘骸，中國外交部今（21）日否認所有權，且宣稱該火箭的殘骸已經回到地球並在過程中完全燃燒殆盡。

    報導指出，這個原先被暫時命名為「WE0913A」的人造太空垃圾，日前被誤認為SpaceX公司的獵鷹九號殘骸，但後來美國太空總署（NASA）分析指出，該垃圾為中國2014年嫦娥五號T1飛行試驗器任務，其運載火箭長征三號丙改進二型的推進器殘骸。

    對此，中國外交部發言人汪文斌宣稱，中國在太空事務上謹遵國際法規，且將保護外太空活動長期發展，也會與各方展開更寬廣的對話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    下月撞擊月球太空垃圾非SpaceX 專家：是中國火箭殘骸
    2022/02/15 13:35

    下月撞擊月球太空垃圾非SpaceX 專家：是中國火箭殘骸
    憑藉SpaceX 馬斯克入選美國工程院院士
    2022/02/10 17:07

    憑藉SpaceX 馬斯克入選美國工程院院士

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    SpaceX計畫發射3萬顆衛星 NASA：恐危害國際空間站
    2022/02/10 13:48

    SpaceX計畫發射3萬顆衛星 NASA：恐危害國際空間站
    SpaceX受環評影響 被迫推遲軌道飛行
    2022/01/07 10:39

    SpaceX受環評影響 被迫推遲軌道飛行

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    專家批SpaceX擠壓衛星軌道 馬斯克回應了
    2021/12/30 18:43

    專家批SpaceX擠壓衛星軌道 馬斯克回應了
    馬斯克旗下SpaceX 最新輪融資籌得92億
    2021/12/30 13:54

    馬斯克旗下SpaceX 最新輪融資籌得92億
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播