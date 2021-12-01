憂太空垃圾威脅 NASA「太空漫步」延後48小時

美國國家航空暨太空總署（NASA）週二原訂進行「太空漫步」（spacewalk），但擔心太空垃圾（Space junk）可能會戳破太空裝、損壞國際太空站（ISS），風險太大，所以延遲至週四。示意圖。（路透）

2021/12/01 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）週二原訂進行「太空漫步」（spacewalk），修復故障的通訊天線，約需費時6.5小時，但擔心太空垃圾（Space junk）可能會戳破太空裝、損壞國際太空站（ISS），風險太大，所以延遲至週四。外媒報導，這是「太空漫步」首度因太空垃圾威脅而取消。

綜合外媒報導，俄羅斯兩週前試射飛彈摧毀1顆衛星，目前尚不清楚前述殘骸是否與這次太空漫步延後有關，但可知的是，ISS與7名太空人受到太空垃圾的威脅與日俱增。

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報導指出，NASA週一表示，當時的飛彈試射至少產生1700塊「大到可追蹤」的衛星碎片，另有數千塊小到無法從地面觀察，但仍足以刺穿太空漫步者的服裝，並推估相關碎片，使得美籍太空人馬什伯恩（Tom Marshburn）、巴隆（Kayla Barron）漫步太空時風險增加，不過根據過往經驗判斷，仍在可接受範圍內。

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