為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    憂太空垃圾威脅 NASA「太空漫步」延後48小時

    美國國家航空暨太空總署（NASA）週二原訂進行「太空漫步」（spacewalk），但擔心太空垃圾（Space junk）可能會戳破太空裝、損壞國際太空站（ISS），風險太大，所以延遲至週四。示意圖。（路透）

    美國國家航空暨太空總署（NASA）週二原訂進行「太空漫步」（spacewalk），但擔心太空垃圾（Space junk）可能會戳破太空裝、損壞國際太空站（ISS），風險太大，所以延遲至週四。示意圖。（路透）

    2021/12/01 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）週二原訂進行「太空漫步」（spacewalk），修復故障的通訊天線，約需費時6.5小時，但擔心太空垃圾（Space junk）可能會戳破太空裝、損壞國際太空站（ISS），風險太大，所以延遲至週四。外媒報導，這是「太空漫步」首度因太空垃圾威脅而取消。

    綜合外媒報導，俄羅斯兩週前試射飛彈摧毀1顆衛星，目前尚不清楚前述殘骸是否與這次太空漫步延後有關，但可知的是，ISS與7名太空人受到太空垃圾的威脅與日俱增。

    報導指出，NASA週一表示，當時的飛彈試射至少產生1700塊「大到可追蹤」的衛星碎片，另有數千塊小到無法從地面觀察，但仍足以刺穿太空漫步者的服裝，並推估相關碎片，使得美籍太空人馬什伯恩（Tom Marshburn）、巴隆（Kayla Barron）漫步太空時風險增加，不過根據過往經驗判斷，仍在可接受範圍內。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    閃避太空垃圾 國際太空站調整軌道、人員待命撤離
    2020/09/24 16:57

    閃避太空垃圾 國際太空站調整軌道、人員待命撤離
    美太空人第300次漫步 SpaceX飛龍2號下月初返地球
    2020/07/21 21:31

    美太空人第300次漫步 SpaceX飛龍2號下月初返地球

    沛納海軍錶魅力不敗 迪麗熱巴也心動
    辦到了！NASA達成史上首次「全女性」太空漫步
    2019/10/19 10:44

    辦到了！NASA達成史上首次「全女性」太空漫步
    NASA取消史上首次全女性太空漫步 原因竟然是...
    2019/03/26 15:23

    NASA取消史上首次全女性太空漫步 原因竟然是...

    機能性紡織品驗證 助業者接軌國際市場
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播