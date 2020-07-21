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    美太空人第300次漫步 SpaceX飛龍2號下月初返地球

    國際太空站上的美國太空人，左起為班肯、赫利和卡西迪。其中，班肯、赫利預計8月初返回地球。（美聯社）

    國際太空站上的美國太空人，左起為班肯、赫利和卡西迪。其中，班肯、赫利預計8月初返回地球。（美聯社）

    2020-07-21 21:31:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空人卡西迪（Chris Cassidy）和班肯（Robert Behnken）今（21）日在國際太空站外開始太空漫步，據美國國家航太總署（NASA）表示，這是美國太空人第300次太空漫步。

    綜合外媒報導，這次太空漫步在美東時間21日上午7時12分（台灣時間晚間7時12分）開始，預計持續7個小時。太空人原本計畫進行4次太空漫步，以更換太空站的太陽能供電系統的電池，但更換電池已在6月26日、7月1日和7月16日完成，因此重新計畫第4次站外工作，任務是完成未來太空站升級的準備工作，包括安裝氣閘。

    今日是國際太空站第231次太空漫步，同時也是2名太空人生涯第10次，對美國來說更是歷史性的一天，是美國太空人第300次太空漫步。當這次太空漫步歷時達6個半小時，班肯的艙外活動（EVA）時間累計將超過62小時，在所有太空人中排名第3，卡西迪則將接近56小時，排名第8。

    太空漫步完成後，國際太空站工作人員將把注意力放在俄羅斯補給船的發射和對接，之後的主要任務將是為班肯和赫利（Doug Hurley）返回地球做準備。

    班肯和赫利5月底搭乘Space X的飛龍2號（Dragon 2）太空船抵達國際太空站，NASA上週宣布2人將於下月初返回地球，預計8月2日降落於墨西哥灣或佛羅里達州東部外海的大西洋上。

    美國太空人卡西迪和班肯今（21）日在國際太空站外執行任務，這是美國太空人第300次太空漫步。（美聯社）

    美國太空人卡西迪和班肯今（21）日在國際太空站外執行任務，這是美國太空人第300次太空漫步。（美聯社）

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