辦到了！NASA達成史上首次「全女性」太空漫步

2019-10-19 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕成功了！美國國家航空暨太空總署（NASA）女性太空人梅爾（Jessica Meir）與科赫（Christina Koch），在國際太空站外進行史上首次的全女性太空漫步，全程長達7小時17分鐘。

據《CNN》報導，科赫和梅爾的任務是更換了一個故障的電池充放電控制器，該設備在10月11日之後就未能啟動，使得新安裝的電池無法向國際太空站供電。這是科赫的第4次太空漫步，梅爾則是第1次，在工作過程中能夠看到地球從她們腳下經過。

1984年，俄羅斯太空人薩維茨卡婭（Svetlana Savitskaya）成為首位進行太空漫步的女性，緊隨其後的是NASA宇航員蘇利文（Kathy Sullivan）。在過去的35年中，另有12名美國女性進行了40次太空漫步，科赫和梅爾則是第13位和第14位。

科赫與梅爾在太空漫步期間，還接到白宮打來的電話，美國總統川普對她們讚嘆不已：「妳們所做的工作是令人難以置信的，我很高興與兩位勇敢創造歷史的美國太空人交談，這是第一次有女性在國際太空站外。我只想向妳們表示祝賀，妳們是非常勇敢的人，妳們是很棒的人。」

梅爾對此糾正，直說這是首次「全女性」太空漫步，畢竟早就有女性太空人進行過漫步了。事實上，NASA於3月時就已籌備此計畫，當時預定讓科赫與另一位女太空人麥克萊恩（Anne McClain）執行，不過最後由於麥克萊恩的太空服不合身只得作罷。

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