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嚇人！阿拉斯加冰川融化 豪宅被沖毀碎成瓦礫畫面曝光

美國阿拉斯加州門登霍爾湖近日發生冰川大洪水，至少2棟住宅地基被沖毀，當地居民將岸邊豪宅被沖毀畫面錄製上傳至社群平台後，引大量網友討論。（圖擷取自「mari0deplumber」Tiktok）

美國阿拉斯加州門登霍爾湖近日發生冰川大洪水，至少2棟住宅地基被沖毀，當地居民將岸邊豪宅被沖毀畫面錄製上傳至社群平台後，引大量網友討論。（圖擷取自「mari0deplumber」Tiktok）

2023/08/08 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州門登霍爾湖近日發生冰川大洪水，至少2棟住宅地基被沖毀，當地居民將岸邊豪宅被沖毀畫面錄製上傳至社群平台後，引大量網友討論，當局已針對當地發布緊急狀態並疏散民眾。

綜合外媒報導，由於阿拉斯加觀光景點「門登霍爾冰川公園」巨大河冰融化，相連「輕生盆地」斷裂導致河水氾濫，沖毀岸邊至少2棟住宅以及多棟建築毀損，當局已發布緊急狀態，下令居民撤離。

阿拉斯加州首都朱諾市（Juneau）當地居民諾蘭（Sam Nolan）近日在Tiktok上傳1段影片可見，門登霍爾湖水位上升正侵蝕海岸線，率先沖走岸邊樹木，隨後岸邊房屋也被沖毀崩落河中，畫面嚇人。

諾蘭說「看到這一幕真的很難過，但當時我們只能站在那裡看著」；朱諾市官員指出，除了被摧毀房屋，其他從未經歷洪水的建築物和道路也在週末受到上漲的洪水衝擊，朱諾副市長巴爾（Rob Barr）說，少數房屋住宅嚴重受損，也可能因洪水倒塌。

美國氣象局朱諾分局水文學家雅各布斯（Aaron Jacobs）指出，依據聯邦緊急事務管理局的的標準，發生這種河水氾濫的機率不到1％，我們甚至認為這是不可能發生的。」部分專家憂心，冰川持續融化將導致該地區洪水頻繁發生。

美國國家氣象局表示，這次洪災是極端天氣事件，目前河面上到處都是樹木和碎石，自2011年以來，冰川融化造成湖泊和河流沿岸的洪水泛濫，但當地時間6日冰川盆地斷裂導致該地區洪水達到歷史最高水位14.97英尺（約4.5公尺），該市也宣布進入緊急狀態，洪水導致當地主要道路和橋梁關閉，官方也因此被迫切斷多地區電力供應，洪水直至6日晚才消退。

美國森林服務局說明，門登霍爾冰川只是連結朱諾冰原的眾多冰川之一，朱諾冰原為上一個冰河時代所留下，面積達1500平方英里。

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