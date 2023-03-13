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    美無限期禁止阿拉斯加、北極海能源開發 邁向生態保育里程碑

    美國內政部宣布將阻止阿拉斯加州、北極海美國領海內的石油和天然氣開發。（美聯社）

    美國內政部宣布將阻止阿拉斯加州、北極海美國領海內的石油和天然氣開發。（美聯社）

    2023/03/13 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府將採取措施，阻止阿拉斯加州境內和北極海（Arctic Sea）美國領海的能源開發項目，邁出阿拉斯加水土保持、動植物保育計劃的重要一步。

    根據《路透》報導，美國內政部週日（12日）晚間宣布，將無限期禁止阿拉斯加、北極海共約1600萬英畝（約6.48萬平方公里）區域，用於石油和天然氣開發。民主黨近年竭力限制該國海域的化石燃料開發項目，此次取得重要勝利。

    知情人士透露，早前曾有消息傳出，拜登政府打算不顧環保人士、民主黨內部反對，批准阿拉斯加北極地區、名為威洛（Willow）的石油鑽探項目。

    威洛項目涉及超過80億美元（約新台幣2450億元），是國際能源巨頭康菲公司（ConocoPhillips Company）推動，極具爭議的石油鑽探計劃。

    環保組織人士日前曾舉行集會，反對威洛項目。他們稱其為「碳炸彈」（carbon bomb），並強調該項目若不幸通過，將背叛拜登於競選時提出遏止石油和天然氣鑽探的承諾。

    與此同時，阿拉斯加州的議會、工會和社區組織，皆向拜登政府施壓，要求批准威洛項目，稱其將為這片冰雪覆蓋地區，帶來急需的就業機會、數十億美元的稅收及資金。

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