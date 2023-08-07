美國核融合研究再傳新進展 實驗團隊︰產出能源比去年還多

美國加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）在本月6日宣布，他們不僅再度成功複製去年的核融合實驗，且還獲取了比去年首次實驗成功時，更多的低碳能源增益。（資料照，路透）

2023/08/07 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國核融合研究曾在去年12月，宣布核融合反應研究首度達成「能量淨增益」（net energy gain）。就在本月6日，該實驗室科學家表示他們再次取得重大突破，不僅再度成功複製去年的實驗，且還獲取了比去年首次實驗成功時更多的低碳能源增益，距離「永不枯竭」、「安全潔淨能源」再邁一步。

綜合外媒報導，美國能源部去年12月曾宣布，加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory，簡稱LLNL）首度在核融合反應中達成「能量淨增益」，為核融合技術中獲得重大突破，這項消息也引起全球關注。然而，事後有不少人質疑，這場實驗無法複製、更難以進行商業化，且該實驗團隊也確實在之後的數次實驗中，以失敗告終。

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報導指出，LLNL實驗團隊直到今年7月30日，才在「國家點火設施」（National Ignition Facility，NIF）的實驗中，再次成功實現去年的實驗，儘管最終結果仍在分析，但據2名瞭解初步結果的人士透露，這次的能量輸出超過3.5百萬焦耳，比去年12月所產生的能量還要更高。

實驗室發言人萊茵（Paul Rhien）則表示，在進行更多分析之前，實驗室不會討論7月這場實驗的進一步細節，不過團隊計畫在即將召開的科學會議，以及經過業內人士審查的出版物中，公布此次的研究成果。

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