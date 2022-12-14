邁向零碳排能源》能量淨增益 美核融合大突破

美國研究中的核融合技術取得重大突破，將有助於國防和未來發展淨潔電力。（路透）

2022/12/14 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）十三日宣布，研究中的核融合技術取得重大突破，主導研究的加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）五日首度在核融合反應中達成「能量淨增益」，即產出能量大於反應能量，是邁向零污染能源的重大進展，將有助於國防和未來發展淨潔電力。白宮科學顧問普拉巴卡更稱此為令人難以置信的工程奇蹟。

有助國防和未來發展淨潔電力

LLNL比照太陽發光原理，利用「國家點火設施」（National Ignition Facility）將一九二束超高能量雷射光束，導引至一個頂針大小的小圓柱容器，將內含氫同位素（氘、氚）加熱至逾攝氏一億度、加壓超過地球大氣層一千億倍，使其融合形成氦原子，並在過程中釋放三．一五百萬焦耳能量，約為所用能量二．○五百萬焦耳的一．五倍。

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葛蘭何表示，這項里程碑使人類距離零碳排的核融合能源社會，跨出重要的一步，這項技術突破將會在歷史上留名，而這才剛開始而已。她預告，未來若能在核融合技術上取得進展，即可用它來製造乾淨電力、運輸工具燃料、應用於重工業等。

專家：正式電廠設立得等20年

目前全球核電廠運用核分裂產出能量，雖幾乎無碳排，但生成的廢棄物放射性恐持續千年，而核融合既不會產生長久存在的輻射廢料，也不會因燃燒化石燃料產生溫室氣體。不過，法國原子能委員會專案經理李法佛（Erik Lefebvre）則說，核融合發電廠可能還得等上廿或卅年才會出現。

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