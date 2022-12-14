美核融合實驗創里程碑 他揭「重大突破」背後真相！

美能源部13日宣布科學界引領期盼的核融合技術迎來重大科學突破。（法新社）

2022/12/14 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國能源部13日宣布可製造「永不枯竭」、「安全潔淨能源」的核融合技術迎來「重大科學突破」，國際高度關注。不過台灣軟體界名人、艾爾科技公司創辦人及執行長林宜敬跳出來揭露核融合技術所謂重大突破的「真相」，引發討論。

美國能源部部長葛蘭何（Jennifer Granholm）台灣時間13日晚間發布重磅消息，稱科學界引領期盼的核融合技術迎來重大科學突破，經過逾半世紀努力，美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）首度達成產出能量高於引發反應所用能量的「能量淨增益」，這項里程碑成就可望為長期仰賴化石燃料而加速氣候變遷危機的全球帶來重大生機。消息一出，國際各大媒體爭相報導。

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對此，林宜敬今天（14日）表示，不少人得知此消息後都認為地球暖化的問題即將獲得解決，石油價格將會崩盤，而電價將會大幅下降。而這件事之所以振奮人心，是因為在過往所有的核融合實驗中，科學家們用來激發核融合的「輸入能量」，都高於核融合反應的「輸出能量」，意即那些實驗不但沒有產生能量，反而是吃掉能量；而勞倫斯利佛摩國家實驗室這次實驗，「輸出能量」終於高過「輸入能量」，因此才讓人感到興奮。

不過林宜敬接著引述英國《經濟學人》（The Economist）的報導內容指出，「細看這則新聞，我們會發現所謂的『輸入能量』，指的是實驗中用來激發核融合反應的雷射光能量，但是在使用電能產生雷射光的過程中，會有大量的能量耗損，也就是說，其實這個實驗的『總輸入能量』遠高於『雷射光發出的能量』。然後所謂『輸出能量』，基本上是熱能，而要將熱能轉化成電能，又會有大量的耗損，意即如果將這個實驗中所產生的熱能轉化成電能，那『實際輸出電能』又會遠低於『輸出的熱能』。因此這個實驗的『總輸入能量』還是高於『總輸出能量』，而且這個『總輸出能量』還沒有轉化為電能。」

林宜敬直言，美國能源部所發布的新聞雖然不是假新聞，但多少還是誤導了群眾，讓大家以為核融合發電即將可以商業運轉，「而他們誤導群眾的方法，是玩弄名詞的定義。『輸入的雷射光能量』並不等於「輸入的總能量」；『輸出的總能量』也不等於『輸出的電能』。」至於勞倫斯利佛摩國家實驗室與美能源部長要發表這樣的消息，是因為實驗室需要爭取曝光獲得支持與經費，作為政務官的葛蘭何也想讓民眾和國會覺得她「有在做事」。

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