世界童軍大露營提前結束 我童軍團將先撤至首爾

世界童軍大露營提前結束，我童軍團跟著全體先撤至首爾。（圖由童軍總會提供）

2023/08/07 14:39

〔記者林曉雲／台北─韓國報導〕第25屆世界童軍大露營正在韓國舉行，我國有1600多人參加。童軍總會公關委員會主委徐雅娟接受本報記者訪問表示，中午與大會討論之後，據大會最新決定，在新萬金營地進行的大露營活動將提前結束，因應卡努颱風的影響，我國童軍團將會跟著全體先撤至首爾，因人數達4萬多人，相關細節待韓國政府安排告知中，我童軍團也開始著手整理行李。

中華民國童軍代表團總團部也公告通知，因為卡努颱風將於8月9日至11日影響韓國，童軍總會持續關注著颱風發展，作出重要的應變決策，以確保每位參與我們世界大露營人員的安全。

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徐雅娟表示，根據大會最新的決定，在新萬金營地進行的活動將提前結束，我國與韓國政府及主辦單位密切合作，大會將會安排4萬多名來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，以排除颱風的影響，大會也將提供食宿和醫療照顧，並同時安排交通，目前大會計劃於8月11日舉行世界大露營的閉幕式，並安排K-POP演唱會，為整個活動畫下句點，參加人員的送機交通安排將於8月12日開始實施。

公告說明，童軍總會會確保每位參加人員的安全，以及維護活動參與的權利，團員們這段時間獲得的國際友誼，以及在國外露營活動中面對環境、解決問題的重要能力，將是一生難忘的經驗與回憶。

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