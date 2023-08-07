南韓大露營泰國男領隊闖女性淋浴間 童軍營秘書長竟稱「文化差異」

針對泰國領隊進入女性淋浴間一事，南韓世界童子軍大露營秘書長崔昌行（Choi Chang-haeng）稱此事是「文化差異」所致，圖為南韓童軍大露營營區照。（法新社）

2023/08/07 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕南韓在全羅北道新萬錦營地舉辦第25屆世界童軍大露營，原定本月12日結束但爭議頻傳，除了高溫不適、蚊蟲叮咬讓多國提前拔營之外，又發生泰國男性領隊走進女性淋浴間的性騷事件，主辦方僅對涉案人士祭出簡單警告，未有明確保護措施出現，也沒有分開營地等，世界童子軍大露營秘書長崔昌行（Choi Chang-haeng）更表示此事是「文化差異」，南韓女性家族部部長金賢淑亦稱該事件為「小事」，引發南韓網友不滿。

綜合南韓媒體報導，南韓全羅北道童子軍協會領導人金太研（Kim Tae-yeon）表示，「泰國領隊於2日清晨5點左右，『跟著』我們的成年女性領隊進入女性淋浴間，當他被抓到後，泰國領隊宣稱自己單純是去洗澡」，當時約有100人目擊此事。然而，這事情發生已經過去數日，但第25屆世界童軍大露營主辦方卻只對泰國領隊祭出「簡單警告」，未採取任何保護措施等等，為保護小朋友的人身安全，南韓全羅北道童子軍協會隨後決議拔營，並報警處理。

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南韓媒體指出，針對泰國領隊案件，第25屆世界童軍大露營秘書長崔昌行表示，主辦方派出自己的安全防衛小組進行調查後，認為本事件是「文化差異」所引起，情節輕微，因此才祭出警告結案，而南韓女性家族部部長金賢淑6日被問到這起事件時則強調這是件「小事」，言論曝光後遭質疑明明是最該重視性別議題的部長，態度卻如此輕蔑，南韓網友紛紛在社群媒體浪留言批評，「國外有沒有偷看洗澡的文化」，並砲轟有金賢淑這種部長「我們會完蛋」。

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